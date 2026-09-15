https://1prime.ru/20260915/totalenergies-873320056.html

TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке

TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке - 15.09.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке

Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует вступить в партнерство с разработчиком ИИ-модели Mistral, чтобы использовать технологии в... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:16+0300

2026-09-15T17:16+0300

2026-09-15T17:16+0300

нефть

газ

totalenergies

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ПАРИЖ, 15 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует вступить в партнерство с разработчиком ИИ-модели Mistral, чтобы использовать технологии в геологоразведке нефтегазовых пластов, говорится в пресс-релизе TotalEnergies. "TotalEnergies и Mistral объявляют о трехлетнем партнерстве, предусматривающем инвестиции в размере более 100 миллионов евро, с целью разработки нового поколения передовых моделей искусственного интеллекта, которые будут помогать экспертам TotalEnergies в области геонаук при разведке, оценке и разработке нефтяных и газовых пластов", - сказано в тексте. Отмечается, что с этой целью будет собран массив данных объемом почти 10 петафлопс, включая собранные энергокомпанией за век сведения в области геонаук. Новая разработка позволит создавать сценарии разведки пластов, а также оптимизировать работу уже действующих проектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, totalenergies