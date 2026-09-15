https://1prime.ru/20260915/totalenergies-873320056.html
TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке
TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке - 15.09.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке
Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует вступить в партнерство с разработчиком ИИ-модели Mistral, чтобы использовать технологии в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:16+0300
2026-09-15T17:16+0300
2026-09-15T17:16+0300
нефть
газ
totalenergies
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ПАРИЖ, 15 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует вступить в партнерство с разработчиком ИИ-модели Mistral, чтобы использовать технологии в геологоразведке нефтегазовых пластов, говорится в пресс-релизе TotalEnergies.
"TotalEnergies и Mistral объявляют о трехлетнем партнерстве, предусматривающем инвестиции в размере более 100 миллионов евро, с целью разработки нового поколения передовых моделей искусственного интеллекта, которые будут помогать экспертам TotalEnergies в области геонаук при разведке, оценке и разработке нефтяных и газовых пластов", - сказано в тексте.
Отмечается, что с этой целью будет собран массив данных объемом почти 10 петафлопс, включая собранные энергокомпанией за век сведения в области геонаук.
Новая разработка позволит создавать сценарии разведки пластов, а также оптимизировать работу уже действующих проектов.
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нефть, газ, totalenergies
Нефть, Газ, TotalEnergies
TotalEnergies будет использовать ИИ-модели Mistral в геологоразведке
TotalEnergies вступит в партнерство с разработчиком ИИ-модели Mistral
ПАРИЖ, 15 сен - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует вступить в партнерство с разработчиком ИИ-модели Mistral, чтобы использовать технологии в геологоразведке нефтегазовых пластов, говорится в пресс-релизе TotalEnergies.
"TotalEnergies и Mistral объявляют о трехлетнем партнерстве, предусматривающем инвестиции в размере более 100 миллионов евро, с целью разработки нового поколения передовых моделей искусственного интеллекта, которые будут помогать экспертам TotalEnergies в области геонаук при разведке, оценке и разработке нефтяных и газовых пластов", - сказано в тексте.
Отмечается, что с этой целью будет собран массив данных объемом почти 10 петафлопс, включая собранные энергокомпанией за век сведения в области геонаук.
Новая разработка позволит создавать сценарии разведки пластов, а также оптимизировать работу уже действующих проектов.