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ЦБ Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования
ЦБ Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования - 15.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования
Центральный банк Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования – на 0,25 процентного пункта, с 6,5% до 6,75%, сообщает пресс-служба регулятора. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:14+0300
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ЕРЕВАН, 15 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования – на 0,25 процентного пункта, с 6,5% до 6,75%, сообщает пресс-служба регулятора.
"На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 15 сентября, было принято решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 6,75%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ту же величину повышены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков – до 8,25% и 5,25% соответственно.
В последний раз показатель повышался в конце 2022 года - до 10,75% с 10,5%. С тех пор ставка понижалась либо, по итогам отдельных заседаний ЦБ, оставалась неизменной. Так, в феврале прошлого года ставка рефинансирования была понижена с 7% до 6,75% и не менялась до середины декабря. Затем ЦБ снизил ставку еще на 0,25 процентного пункта - до 6,5%. На этом уровне ставка была сохранена до сентября.
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Финансы, Банки, АРМЕНИЯ, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования
Центробанк Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования до 6,75%
ЕРЕВАН, 15 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Армении впервые с 2022 года повысил ставку рефинансирования – на 0,25 процентного пункта, с 6,5% до 6,75%, сообщает пресс-служба регулятора.
"На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 15 сентября, было принято решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 6,75%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ту же величину повышены также ставка ломбардного репо и ставка по привлеченным в ЦБ средствам других банков – до 8,25% и 5,25% соответственно.
В последний раз показатель повышался в конце 2022 года - до 10,75% с 10,5%. С тех пор ставка понижалась либо, по итогам отдельных заседаний ЦБ, оставалась неизменной. Так, в феврале прошлого года ставка рефинансирования была понижена с 7% до 6,75% и не менялась до середины декабря. Затем ЦБ снизил ставку еще на 0,25 процентного пункта - до 6,5%. На этом уровне ставка была сохранена до сентября.