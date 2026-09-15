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Водители смогут предъявлять права в "Максе" уже этой осенью

Водители смогут предъявлять права в "Максе" уже этой осенью - 15.09.2026, ПРАЙМ

Водители смогут предъявлять права в "Максе" уже этой осенью

Водители в России смогут предъявлять права с помощью "Цифрового ID" в мессенджере "Макс" уже этой осенью, завершается техническая подготовка сервиса, сообщил... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:25+0300

2026-09-15T16:25+0300

2026-09-15T16:25+0300

бизнес

технологии

россия

екатеринбург

дмитрий григоренко

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Водители в России смогут предъявлять права с помощью "Цифрового ID" в мессенджере "Макс" уже этой осенью, завершается техническая подготовка сервиса, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере "Макс". Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень", – сказал он журналистам в рамках Международного фестиваля молодежи. Он отметил, что на сегодняшний день "Цифровым ID" пользуются порядка 9 миллионов человек. У россиян есть большой запрос на цифровые документы. Ранее правительство РФ приняло постановление, разрешающее предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства в цифровом формате в "Макс" с помощью сервиса "Цифровой ID". Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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бизнес, технологии, россия, екатеринбург, дмитрий григоренко