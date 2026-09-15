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Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника - 15.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника
Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:17+0300
2026-09-15T19:17+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,57 рубля.
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19:17 15.09.2026
 
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника

Курс юаня по итогам торгов на Московской бирже остался на уровне 12,57 рубля

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,57 рубля.
 
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