https://1prime.ru/20260915/yuan-873324180.html
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника - 15.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника
Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:17+0300
2026-09-15T19:17+0300
2026-09-15T19:17+0300
китайский юань
рынок
юань
россия
торги
валюта
курсы валют
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873324180.jpg?1789489025
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов остался на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,57 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, россия, торги, валюта, курсы валют, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, РОССИЯ, Торги, валюта, Курсы валют, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже не изменился по итогам вторника
Курс юаня по итогам торгов на Московской бирже остался на уровне 12,57 рубля