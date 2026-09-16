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"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность

"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность

"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:46+0300

2026-09-16T11:46+0300

2026-09-16T11:46+0300

якутия

юрий трутнев

айсен николаев

алроса

силовые машины

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. "Алроса" вводит в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Светлинской гидроэлектростанции (Вилюйской ГЭС-3). С его запуском станция достигла проектной установленной мощности 370 МВт… Инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Отмечается, что это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, а не на традиционном для подобных объектов скальном основании. Она относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям. "ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты "Алросы" и работает в интересах всего Западного энергорайона Якутии. Среди ее потребителей — предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, а также объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении. Согласно релизу, оборудование полностью произведено в России ведущим производителем гидроэнергетического оборудования компанией "Силовые машины". Монтаж основного оборудования начался в декабре. В августе гидроагрегат был смонтирован и прошел испытания. В эксплуатацию его вводят более чем на полгода раньше предусмотренного проектом срока — апреля 2027 года, подчеркнули в компании. "Алроса" обеспечивает 76% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников, следует из данных отчета компании. Светлинская ГЭС строилась для обеспечения электроэнергией объектов алмазного комплекса "Алросы", освоения новых месторождений алмазов, газа, нефти и социально-экономического развития Якутии. Светлинской ГЭС управляет Якутская генерирующая компания, которая принадлежит "Алросе".

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якутия, юрий трутнев, айсен николаев, алроса, силовые машины