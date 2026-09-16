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"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:46+0300
2026-09-16T11:46+0300
2026-09-16T11:46+0300
якутия
юрий трутнев
айсен николаев
алроса
силовые машины
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Алроса" вводит в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Светлинской гидроэлектростанции (Вилюйской ГЭС-3). С его запуском станция достигла проектной установленной мощности 370 МВт… Инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
Отмечается, что это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, а не на традиционном для подобных объектов скальном основании. Она относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям.
"ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты "Алросы" и работает в интересах всего Западного энергорайона Якутии. Среди ее потребителей — предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, а также объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении.
Согласно релизу, оборудование полностью произведено в России ведущим производителем гидроэнергетического оборудования компанией "Силовые машины".
Монтаж основного оборудования начался в декабре. В августе гидроагрегат был смонтирован и прошел испытания. В эксплуатацию его вводят более чем на полгода раньше предусмотренного проектом срока — апреля 2027 года, подчеркнули в компании.
"Алроса" обеспечивает 76% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников, следует из данных отчета компании.
Светлинская ГЭС строилась для обеспечения электроэнергией объектов алмазного комплекса "Алросы", освоения новых месторождений алмазов, газа, нефти и социально-экономического развития Якутии. Светлинской ГЭС управляет Якутская генерирующая компания, которая принадлежит "Алросе".
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якутия, юрий трутнев, айсен николаев, алроса, силовые машины
ЯКУТИЯ, Юрий Трутнев, Айсен Николаев, Алроса, Силовые машины
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Алроса" вводит в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Светлинской гидроэлектростанции (Вилюйской ГЭС-3). С его запуском станция достигла проектной установленной мощности 370 МВт… Инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
Отмечается, что это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, а не на традиционном для подобных объектов скальном основании. Она относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям.
"ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты "Алросы" и работает в интересах всего Западного энергорайона Якутии. Среди ее потребителей — предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, а также объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении.
Согласно релизу, оборудование полностью произведено в России ведущим производителем гидроэнергетического оборудования компанией "Силовые машины".
Монтаж основного оборудования начался в декабре. В августе гидроагрегат был смонтирован и прошел испытания. В эксплуатацию его вводят более чем на полгода раньше предусмотренного проектом срока — апреля 2027 года, подчеркнули в компании.
"Алроса" обеспечивает 76% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников, следует из данных отчета компании.
Светлинская ГЭС строилась для обеспечения электроэнергией объектов алмазного комплекса "Алросы", освоения новых месторождений алмазов, газа, нефти и социально-экономического развития Якутии. Светлинской ГЭС управляет Якутская генерирующая компания, которая принадлежит "Алросе".