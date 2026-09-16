Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/alros-873344318.html
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:46+0300
2026-09-16T11:46+0300
якутия
юрий трутнев
айсен николаев
алроса
силовые машины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873344318.jpg?1789548399
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. "Алроса" вводит в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Светлинской гидроэлектростанции (Вилюйской ГЭС-3). С его запуском станция достигла проектной установленной мощности 370 МВт… Инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. Отмечается, что это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, а не на традиционном для подобных объектов скальном основании. Она относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям. "ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты "Алросы" и работает в интересах всего Западного энергорайона Якутии. Среди ее потребителей — предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, а также объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении. Согласно релизу, оборудование полностью произведено в России ведущим производителем гидроэнергетического оборудования компанией "Силовые машины". Монтаж основного оборудования начался в декабре. В августе гидроагрегат был смонтирован и прошел испытания. В эксплуатацию его вводят более чем на полгода раньше предусмотренного проектом срока — апреля 2027 года, подчеркнули в компании. "Алроса" обеспечивает 76% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников, следует из данных отчета компании. Светлинская ГЭС строилась для обеспечения электроэнергией объектов алмазного комплекса "Алросы", освоения новых месторождений алмазов, газа, нефти и социально-экономического развития Якутии. Светлинской ГЭС управляет Якутская генерирующая компания, которая принадлежит "Алросе".
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
якутия, юрий трутнев, айсен николаев, алроса, силовые машины
ЯКУТИЯ, Юрий Трутнев, Айсен Николаев, Алроса, Силовые машины
11:46 16.09.2026
 
"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность

"Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Алроса" вывела Светлинскую ГЭС на проектную мощность 370 МВт, инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Алроса" вводит в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Светлинской гидроэлектростанции (Вилюйской ГЭС-3). С его запуском станция достигла проектной установленной мощности 370 МВт… Инвестиции в проект превысили 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
Отмечается, что это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, а не на традиционном для подобных объектов скальном основании. Она относится к опытно-экспериментальным гидротехническим сооружениям.
"ГЭС обеспечивает электроэнергией производственные объекты "Алросы" и работает в интересах всего Западного энергорайона Якутии. Среди ее потребителей — предприятия нефтегазовой и золотодобывающей промышленности, а также объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры", - уточняется в сообщении.
Согласно релизу, оборудование полностью произведено в России ведущим производителем гидроэнергетического оборудования компанией "Силовые машины".
Монтаж основного оборудования начался в декабре. В августе гидроагрегат был смонтирован и прошел испытания. В эксплуатацию его вводят более чем на полгода раньше предусмотренного проектом срока — апреля 2027 года, подчеркнули в компании.
"Алроса" обеспечивает 76% потребностей в электроэнергии за счет возобновляемых источников, следует из данных отчета компании.
Светлинская ГЭС строилась для обеспечения электроэнергией объектов алмазного комплекса "Алросы", освоения новых месторождений алмазов, газа, нефти и социально-экономического развития Якутии. Светлинской ГЭС управляет Якутская генерирующая компания, которая принадлежит "Алросе".
 
ЯКУТИЯЮрий ТрутневАйсен НиколаевАлросаСиловые машины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала