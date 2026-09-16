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Нефть держит рубль, а золото и биткоин замерли в ожидании ЦБ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Нефть держит рубль, а золото и биткоин замерли в ожидании ЦБ
Нефть держит рубль, а золото и биткоин замерли в ожидании ЦБ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Нефть держит рубль, а золото и биткоин замерли в ожидании ЦБ
На рынке нефти сохраняются предпосылки к дальнейшему росту. Основным драйвером движения ноябрьских фьючерсов Brent в направлении мартовских максимумов выступает | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:39+0300
2026-09-16T10:39+0300
нефть
персидский залив
ецб
банк японии
сша
рынок
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873339806.jpg?1789544342
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На рынке нефти сохраняются предпосылки к дальнейшему росту. Основным драйвером движения ноябрьских фьючерсов Brent в направлении мартовских максимумов выступает геополитический фактор и связанные с ним риски перебоев поставок углеводородов в Персидском заливе. На этом фоне нефтяной рынок остаётся чувствительным к любым сообщениям о ситуации в регионе, а геополитическая премия продолжает поддерживать котировки.Для Urals ситуация также складывается благоприятно. Российская нефть сохраняет потенциал движения вслед за мировым рынком, поэтому при сохранении текущего внешнего фона котировки могут продвинуться в направлении 110–115 долларов за баррель. При этом пространство для снижения выглядит ограниченным уровнем 90 долларов. Таким образом, соотношение рисков на нефтяном рынке пока остаётся смещённым в сторону роста.Рубль получил поддержкуНа валютном рынке ослабление национальной валюты замедлилось благодаря выравниванию баланса спроса и предложения. Дополнительную поддержку рублю оказывают уменьшение объёмов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями и сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ. Ещё одним важным фактором становятся высокие цены на нефть, которые улучшают перспективы экспортной выручки.Рост нефтяных котировок может увеличить объём экспортных продаж сырьевых компаний в преддверии нового налогового периода. Это, в свою очередь, способно повысить предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и дополнительно сгладить давление на рубль. При этом валютный рынок по-прежнему остаётся чувствительным к внешнему фону и динамике мирового спроса на доллар.На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в пределах 82–87,50 рубля, евро — 95–101 рубля, юаня — 12,20–12,95 рубля.Драгметаллы пока не растутОжидания ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ оказывают основное давление на рынок драгоценных металлов. После повышения ключевой ставки ЕЦБ на текущей неделе ужесточить монетарную политику могут ФРС и Банк Японии. Это становится ответом регуляторов на сохраняющиеся риски инфляции в мировой экономике.До закрытия недельной сессии ожидаем достаточно широких колебаний котировок. При этом фундаментальный интерес к драгоценным металлам полностью не исчезает: геополитические риски и сохраняющаяся неопределённость в мировой экономике продолжают поддерживать спрос на защитные активы. Золото ожидаем в диапазоне 4150–4450 долларов за тройскую унцию, серебро — 59,70–68,70 доллара.Биткоин в ожиданииВторник для рынка цифровых валют выдался волатильным и совершенно не в пользу инвесторов, державших длинные позиции. Катализатором снижения стал провал голосования по законопроекту CLARITY Act в Сенате США. Законопроект не прошёл, создав регуляторную неопределённость вплоть до 2027 года. Негатив от регуляторов наложился на укрепление доллара и отток капитала из ETF, что в совокупности привело к стремительному пробою важной зоны поддержки 75 550–76 250 долларов.Сегодня утром биткоин торгуется на уровне 75 600 долларов. Покупатели пытаются вернуть цену выше 76 250 долларов, но пока эти попытки выглядят неуверенно. Без возобновления накопления крупными участниками рынка любой отскок к уровню 78 500 долларов остаётся уязвимым. Зона сопротивления 77 000–80 000 долларов, где долгосрочные держатели традиционно фиксируют прибыль, остаётся серьёзным барьером.До решения ФРС рынок, скорее всего, останется осторожным. Направление следующего движения определится уже после заседания.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
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нефть, персидский залив, ецб, банк японии, сша, рынок, мнения аналитиков
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ЕЦБ, Банк Японии, США, Рынок, Мнения аналитиков
10:39 16.09.2026
 
Нефть держит рубль, а золото и биткоин замерли в ожидании ЦБ

Brent растёт на геополитике, доллар — 82–87,50 рубля, биткоин упал до 75 600 долларов

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На рынке нефти сохраняются предпосылки к дальнейшему росту. Основным драйвером движения ноябрьских фьючерсов Brent в направлении мартовских максимумов выступает геополитический фактор и связанные с ним риски перебоев поставок углеводородов в Персидском заливе. На этом фоне нефтяной рынок остаётся чувствительным к любым сообщениям о ситуации в регионе, а геополитическая премия продолжает поддерживать котировки.
Для Urals ситуация также складывается благоприятно. Российская нефть сохраняет потенциал движения вслед за мировым рынком, поэтому при сохранении текущего внешнего фона котировки могут продвинуться в направлении 110–115 долларов за баррель. При этом пространство для снижения выглядит ограниченным уровнем 90 долларов. Таким образом, соотношение рисков на нефтяном рынке пока остаётся смещённым в сторону роста.

Рубль получил поддержку

На валютном рынке ослабление национальной валюты замедлилось благодаря выравниванию баланса спроса и предложения. Дополнительную поддержку рублю оказывают уменьшение объёмов пополнения золотовалютных резервов монетарными властями и сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ. Ещё одним важным фактором становятся высокие цены на нефть, которые улучшают перспективы экспортной выручки.
Рост нефтяных котировок может увеличить объём экспортных продаж сырьевых компаний в преддверии нового налогового периода. Это, в свою очередь, способно повысить предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и дополнительно сгладить давление на рубль. При этом валютный рынок по-прежнему остаётся чувствительным к внешнему фону и динамике мирового спроса на доллар.
На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в пределах 82–87,50 рубля, евро — 95–101 рубля, юаня — 12,20–12,95 рубля.

Драгметаллы пока не растут

Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ оказывают основное давление на рынок драгоценных металлов. После повышения ключевой ставки ЕЦБ на текущей неделе ужесточить монетарную политику могут ФРС и Банк Японии. Это становится ответом регуляторов на сохраняющиеся риски инфляции в мировой экономике.
До закрытия недельной сессии ожидаем достаточно широких колебаний котировок. При этом фундаментальный интерес к драгоценным металлам полностью не исчезает: геополитические риски и сохраняющаяся неопределённость в мировой экономике продолжают поддерживать спрос на защитные активы. Золото ожидаем в диапазоне 4150–4450 долларов за тройскую унцию, серебро — 59,70–68,70 доллара.

Биткоин в ожидании

Вторник для рынка цифровых валют выдался волатильным и совершенно не в пользу инвесторов, державших длинные позиции. Катализатором снижения стал провал голосования по законопроекту CLARITY Act в Сенате США. Законопроект не прошёл, создав регуляторную неопределённость вплоть до 2027 года. Негатив от регуляторов наложился на укрепление доллара и отток капитала из ETF, что в совокупности привело к стремительному пробою важной зоны поддержки 75 550–76 250 долларов.
Сегодня утром биткоин торгуется на уровне 75 600 долларов. Покупатели пытаются вернуть цену выше 76 250 долларов, но пока эти попытки выглядят неуверенно. Без возобновления накопления крупными участниками рынка любой отскок к уровню 78 500 долларов остаётся уязвимым. Зона сопротивления 77 000–80 000 долларов, где долгосрочные держатели традиционно фиксируют прибыль, остаётся серьёзным барьером.
До решения ФРС рынок, скорее всего, останется осторожным. Направление следующего движения определится уже после заседания.

Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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