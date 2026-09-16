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СМИ узнали о планах Саудовской Аравии по ремонту поврежденного нефтепровода - 16.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ узнали о планах Саудовской Аравии по ремонту поврежденного нефтепровода
СМИ узнали о планах Саудовской Аравии по ремонту поврежденного нефтепровода - 16.09.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Саудовской Аравии по ремонту поврежденного нефтепровода
Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней планирует восстановить примерно половину пропускной способности поврежденного ранее нефтепровода "Восток - Запад",... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T20:38+0300
2026-09-16T20:40+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
ормузский пролив
saudi aramco
мид
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней планирует восстановить примерно половину пропускной способности поврежденного ранее нефтепровода "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило на прошлой неделе министерство энергетики королевства. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА. "Саудовская Аравия намерена в течение нескольких дней восстановить примерно половину пропускной способности своего межрегионального нефтепровода после того, как на прошлой неделе его работа была приостановлена из-за атак беспилотников", - пишет агентство. Как сообщают собеседники Блумберга, государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco работает над обходом поврежденного участка трассы, что позволит ей частично восстановить пропускную способность нефтепровода. По их данным, Aramco рассчитывает восстановить полную пропускную способность примерно через шесть недель. Полная пропускная способность нефтепровода составляет 7 миллионов баррелей в сутки, отмечает агентство. Саудовская Аравия использовала его на полную мощность на фоне фактической приостановки движения в Ормузском проливе.
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, ирак, ормузский пролив, saudi aramco, мид
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Ормузский пролив, Saudi Aramco, МИД
20:38 16.09.2026 (обновлено: 20:40 16.09.2026)
 
СМИ узнали о планах Саудовской Аравии по ремонту поврежденного нефтепровода

Блумберг: Эр-Рияд хочет восстановить 50% пропускной способности поврежденного нефтепровода

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней планирует восстановить примерно половину пропускной способности поврежденного ранее нефтепровода "Восток - Запад", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Прокачка нефти по нефтепроводу "Восток - Запад" в Саудовской Аравии приостановлена после нескольких ударов по нему, сообщило на прошлой неделе министерство энергетики королевства. МИД королевства позже заявил, что удары были нанесены запущенными из Ирака БПЛА.
"Саудовская Аравия намерена в течение нескольких дней восстановить примерно половину пропускной способности своего межрегионального нефтепровода после того, как на прошлой неделе его работа была приостановлена из-за атак беспилотников", - пишет агентство.
Как сообщают собеседники Блумберга, государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco работает над обходом поврежденного участка трассы, что позволит ей частично восстановить пропускную способность нефтепровода. По их данным, Aramco рассчитывает восстановить полную пропускную способность примерно через шесть недель.
Полная пропускная способность нефтепровода составляет 7 миллионов баррелей в сутки, отмечает агентство. Саудовская Аравия использовала его на полную мощность на фоне фактической приостановки движения в Ормузском проливе.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОрмузский проливSaudi AramcoМИД
 
 
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