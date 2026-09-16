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АТОР: цены на туры в Турцию в октябре ниже, чем в июне
АТОР: цены на туры в Турцию в октябре ниже, чем в июне - 16.09.2026, ПРАЙМ
АТОР: цены на туры в Турцию в октябре ниже, чем в июне
Стоимость туров в Турцию из России в октябре текущего года ниже, чем в июне, на 10-15%, однако не стоит ожидать дальнейшего падения цен, сообщили в Ассоциации... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:00+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость туров в Турцию из России в октябре текущего года ниже, чем в июне, на 10-15%, однако не стоит ожидать дальнейшего падения цен, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Во многих случаях цены на пакетные туры с вылетом в октябре ниже туров с вылетом в июне на 10-15%... Ожидать более существенного падения цен на октябрьский отдых в Турции - рискованно", - говорится в сообщении.
В ассоциации добавили, что в конце октября сокращаются полетные программы и "выжидающих" момента для покупки тура перед вылетом может ждать рост цен или нехватка мест на обратных вылетах.
В АТОР также отметили, что в середине - второй половине октября обычно в Анталье дневная температура воздуха находится на уровне 23-26 градусов в тени, а море прогревается до 24-25 градусов. При этом могут быть дожди, но кратковременные.
"Туроператоры полагают, что в этом году спрос на октябрьский пляжный отдых в Турции может показать в продажах результаты прошлого года или немного выше", - заключили в ассоциации.
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туризм, бизнес, турция, анталья, атор
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Анталья, АТОР
АТОР: цены на туры в Турцию в октябре ниже, чем в июне
АТОР: стоимость туров в Турцию из России в октябре ниже, чем в июне, на 10-15%
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость туров в Турцию из России в октябре текущего года ниже, чем в июне, на 10-15%, однако не стоит ожидать дальнейшего падения цен, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Во многих случаях цены на пакетные туры с вылетом в октябре ниже туров с вылетом в июне на 10-15%... Ожидать более существенного падения цен на октябрьский отдых в Турции - рискованно", - говорится в сообщении.
В ассоциации добавили, что в конце октября сокращаются полетные программы и "выжидающих" момента для покупки тура перед вылетом может ждать рост цен или нехватка мест на обратных вылетах.
В АТОР также отметили, что в середине - второй половине октября обычно в Анталье дневная температура воздуха находится на уровне 23-26 градусов в тени, а море прогревается до 24-25 градусов. При этом могут быть дожди, но кратковременные.
"Туроператоры полагают, что в этом году спрос на октябрьский пляжный отдых в Турции может показать в продажах результаты прошлого года или немного выше", - заключили в ассоциации.