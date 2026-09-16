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Банк России остается в рамках базового прогноза по ключевой ставке - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Банк России остается в рамках базового прогноза по ключевой ставке
Банк России остается в рамках базового прогноза по ключевой ставке - 16.09.2026, ПРАЙМ
Банк России остается в рамках базового прогноза по ключевой ставке
Банк России остается в рамках базового прогноза по средней ключевой ставке, несмотря на паузу впервые за 10 раундов снижения, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:19+0300
2026-09-16T12:19+0300
финансы
россия
банк россии
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России остается в рамках базового прогноза по средней ключевой ставке, несмотря на паузу впервые за 10 раундов снижения, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Банк России в минувшую пятницу впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку. "В пятницу состоялось заседание совета директоров Центрального банка, на котором было принято решение оставить ключевую ставку без изменений. Это первая пауза после десяти шагов вниз... Главный тезис заключается в том, что консолидированное мнение совета директоров, принимающих решение о ключевой ставки, что мы остаемся в рамках базового сценария", - сказал Тремасов. Он напомнил, что базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки. "Прогноз на следующий год 10,5-12,5% в терминах средне-годового значения ключевой ставки", - добавил Тремасов. "Мы считаем, что несмотря на те шоки, с которыми столкнулась экономика, мы остаемся в рамках этого базового сценария", - уточнил он.
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финансы, россия, банк россии, центральные банки, центральный банк
Финансы, РОССИЯ, Банк России, центральные банки, Центральный банк
12:19 16.09.2026
 
Банк России остается в рамках базового прогноза по ключевой ставке

Советник главы ЦБ Тремасов: ЦБ остается в рамках базового прогноза по ключевой ставке

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Банк России остается в рамках базового прогноза по средней ключевой ставке, несмотря на паузу впервые за 10 раундов снижения, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
Банк России в минувшую пятницу впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года. Последние 10 заседаний Банк России снижал ключевую ставку.
"В пятницу состоялось заседание совета директоров Центрального банка, на котором было принято решение оставить ключевую ставку без изменений. Это первая пауза после десяти шагов вниз... Главный тезис заключается в том, что консолидированное мнение совета директоров, принимающих решение о ключевой ставки, что мы остаемся в рамках базового сценария", - сказал Тремасов.
Он напомнил, что базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки.
"Прогноз на следующий год 10,5-12,5% в терминах средне-годового значения ключевой ставки", - добавил Тремасов.
"Мы считаем, что несмотря на те шоки, с которыми столкнулась экономика, мы остаемся в рамках этого базового сценария", - уточнил он.
 
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