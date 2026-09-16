Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/belozerov-873343301.html
Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров
Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров - 16.09.2026, ПРАЙМ
Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров
Робот никогда не заменит человека в работе проводником, потому что с пассажирами надо работать с душой и только люди могут создать хорошее настроение, считает... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:25+0300
2026-09-16T11:25+0300
бизнес
технологии
россия
екатеринбург
олег белозеров
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873343301.jpg?1789547120
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Робот никогда не заменит человека в работе проводником, потому что с пассажирами надо работать с душой и только люди могут создать хорошее настроение, считает гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Он сообщил, что первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД. Белозерова спросили, есть ли вероятность, что в будущем вместо проводников будут роботы или голосовые колонки. "Знаете, робот никогда не заменит человека… Люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, но решение будет в конечном итоге за человеком. Более того, душевное отношение… в ряде случаев, дорогие друзья, быть проводником и работать с пассажирами очень и очень сложно", - так начал ответ на вопрос глава РЖД. Он предложил присутствующим представить себя пассажиром в плохом настроении. "Мы всегда стараемся создать условия как дома… Мы должны создать это хорошее настроение. Но какой робот создаст это настроение? А вот войти в положение, поговорить, помочь, обязательно помочь, мы перед собой ставим задачу, и я знаю, что наш коллектив прежде всего поможет в любой ситуации любому, кто попал на железную дорогу", - продолжил глава РЖД. "И мы, конечно, постараемся создать хорошее настроение в любой жизненной ситуации", - резюмировал Белозеров. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, екатеринбург, олег белозеров, ржд
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
11:25 16.09.2026
 
Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров

Глава РЖД Белозеров: робот никогда не заменит человека в работе проводником

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Робот никогда не заменит человека в работе проводником, потому что с пассажирами надо работать с душой и только люди могут создать хорошее настроение, считает гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Он сообщил, что первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД. Белозерова спросили, есть ли вероятность, что в будущем вместо проводников будут роботы или голосовые колонки.
"Знаете, робот никогда не заменит человека… Люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, но решение будет в конечном итоге за человеком. Более того, душевное отношение… в ряде случаев, дорогие друзья, быть проводником и работать с пассажирами очень и очень сложно", - так начал ответ на вопрос глава РЖД.
Он предложил присутствующим представить себя пассажиром в плохом настроении.
"Мы всегда стараемся создать условия как дома… Мы должны создать это хорошее настроение. Но какой робот создаст это настроение? А вот войти в положение, поговорить, помочь, обязательно помочь, мы перед собой ставим задачу, и я знаю, что наш коллектив прежде всего поможет в любой ситуации любому, кто попал на железную дорогу", - продолжил глава РЖД.
"И мы, конечно, постараемся создать хорошее настроение в любой жизненной ситуации", - резюмировал Белозеров.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
БизнесТехнологииРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГОлег БелозеровРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала