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Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров

Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров - 16.09.2026, ПРАЙМ

Робот никогда не заменит человека в работе проводником, считает Белозеров

Робот никогда не заменит человека в работе проводником, потому что с пассажирами надо работать с душой и только люди могут создать хорошее настроение, считает... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:25+0300

2026-09-16T11:25+0300

2026-09-16T11:25+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Робот никогда не заменит человека в работе проводником, потому что с пассажирами надо работать с душой и только люди могут создать хорошее настроение, считает гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Он сообщил, что первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД. Белозерова спросили, есть ли вероятность, что в будущем вместо проводников будут роботы или голосовые колонки. "Знаете, робот никогда не заменит человека… Люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, но решение будет в конечном итоге за человеком. Более того, душевное отношение… в ряде случаев, дорогие друзья, быть проводником и работать с пассажирами очень и очень сложно", - так начал ответ на вопрос глава РЖД. Он предложил присутствующим представить себя пассажиром в плохом настроении. "Мы всегда стараемся создать условия как дома… Мы должны создать это хорошее настроение. Но какой робот создаст это настроение? А вот войти в положение, поговорить, помочь, обязательно помочь, мы перед собой ставим задачу, и я знаю, что наш коллектив прежде всего поможет в любой ситуации любому, кто попал на железную дорогу", - продолжил глава РЖД. "И мы, конечно, постараемся создать хорошее настроение в любой жизненной ситуации", - резюмировал Белозеров. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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бизнес, технологии, россия, екатеринбург, олег белозеров, ржд