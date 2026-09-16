Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/boeing--873339085.html
Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов
Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов
Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air сообщила о рекордной закупке у американского производителя Boeing 103 самолетов на сумму 36,2 миллиарда... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:30+0300
2026-09-16T10:30+0300
бизнес
технологии
мировая экономика
южная корея
сеул
korean air
boeing
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air сообщила о рекордной закупке у американского производителя Boeing 103 самолетов на сумму 36,2 миллиарда долларов. "Korean Air подтвердила приобретение 103 высокоэффективных воздушных судов нового поколения производства американской компании Boeing на сумму 36,2 миллиарда долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте авиаперевозчика. Как отмечается, во вторник Korean Air и Boeing подписали в Сеуле меморандум о взаимопонимании (MOU) на закупку воздушных судов. Согласно информации самого производителя Boeing, эта закупка стала для южнокорейской авиакомпании рекордной. Как уточнили в американской компании, Korean Air приобрела 20 пассажирских самолетов типа 777-9, 25 самолетов типа 787-10, 50 самолетов типа 737-10, а также восемь грузовых самолетов типа 777-8. Кроме того, по данным Korean Air, авиаперевозчик также заключил контракт с американскими производителями авиационных двигателей GE Aerospace и CFM International на закупку запасных авиационных двигателей и услуги по их техническому обслуживанию на сумму около 8,6 миллиарда долларов. Как следует из пресс-релиза Korean Air, при помощи новых закупленных самолетов авиакомпания планирует модернизировать свой парк, повысив эффективность эксплуатации воздушных судов, а также расширить перевозки и повысить качество обслуживания клиентов.
южная корея
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, мировая экономика, южная корея, сеул, korean air, boeing
Бизнес, Технологии, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, Korean Air, Boeing
10:30 16.09.2026
 
Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов

Korean Air сообщила о рекордной закупке у Boeing 103 самолетов на 36,2 млрд долларов

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© flickr.com / clidstrom
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air сообщила о рекордной закупке у американского производителя Boeing 103 самолетов на сумму 36,2 миллиарда долларов.
"Korean Air подтвердила приобретение 103 высокоэффективных воздушных судов нового поколения производства американской компании Boeing на сумму 36,2 миллиарда долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте авиаперевозчика.
Как отмечается, во вторник Korean Air и Boeing подписали в Сеуле меморандум о взаимопонимании (MOU) на закупку воздушных судов.
Согласно информации самого производителя Boeing, эта закупка стала для южнокорейской авиакомпании рекордной. Как уточнили в американской компании, Korean Air приобрела 20 пассажирских самолетов типа 777-9, 25 самолетов типа 787-10, 50 самолетов типа 737-10, а также восемь грузовых самолетов типа 777-8.
Кроме того, по данным Korean Air, авиаперевозчик также заключил контракт с американскими производителями авиационных двигателей GE Aerospace и CFM International на закупку запасных авиационных двигателей и услуги по их техническому обслуживанию на сумму около 8,6 миллиарда долларов.
Как следует из пресс-релиза Korean Air, при помощи новых закупленных самолетов авиакомпания планирует модернизировать свой парк, повысив эффективность эксплуатации воздушных судов, а также расширить перевозки и повысить качество обслуживания клиентов.
 
БизнесТехнологииМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛKorean AirBoeing
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала