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Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов

Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Korean Air подтвердила рекордную закупку у Boeing 103 самолетов

Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air сообщила о рекордной закупке у американского производителя Boeing 103 самолетов на сумму 36,2 миллиарда... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:30+0300

2026-09-16T10:30+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air сообщила о рекордной закупке у американского производителя Boeing 103 самолетов на сумму 36,2 миллиарда долларов. "Korean Air подтвердила приобретение 103 высокоэффективных воздушных судов нового поколения производства американской компании Boeing на сумму 36,2 миллиарда долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте авиаперевозчика. Как отмечается, во вторник Korean Air и Boeing подписали в Сеуле меморандум о взаимопонимании (MOU) на закупку воздушных судов. Согласно информации самого производителя Boeing, эта закупка стала для южнокорейской авиакомпании рекордной. Как уточнили в американской компании, Korean Air приобрела 20 пассажирских самолетов типа 777-9, 25 самолетов типа 787-10, 50 самолетов типа 737-10, а также восемь грузовых самолетов типа 777-8. Кроме того, по данным Korean Air, авиаперевозчик также заключил контракт с американскими производителями авиационных двигателей GE Aerospace и CFM International на закупку запасных авиационных двигателей и услуги по их техническому обслуживанию на сумму около 8,6 миллиарда долларов. Как следует из пресс-релиза Korean Air, при помощи новых закупленных самолетов авиакомпания планирует модернизировать свой парк, повысив эффективность эксплуатации воздушных судов, а также расширить перевозки и повысить качество обслуживания клиентов.

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бизнес, технологии, мировая экономика, южная корея, сеул, korean air, boeing