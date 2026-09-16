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Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров
Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров
РФ не подрывала роль доллара в мире подорвала, но она вынуждена переходить на новые формы сотрудничества ради проведения расчетов с партнерами, заявил глава МИД | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:14+0300
2026-09-16T14:14+0300
россия
мировая экономика
екатеринбург
сергей лавров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РФ не подрывала роль доллара в мире подорвала, но она вынуждена переходить на новые формы сотрудничества ради проведения расчетов с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров напомнил, как 20-25 лет назад американское руководство заявляло о том, что доллар - это не американская собственность, а всемирное благо и все должны им пользоваться. "Так что не мы подорвали эту разрекламированную роль доллара, мы вынуждены переходить на новые формы сотрудничества, чтобы нам никто не мешал", - сказал Лавров на сессии "Новая архитектура мира" на Международном фестивале молодежи. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы расчеты, которые касаются обслуживания торговли и инвестиций со странами-партнерами, проходили гладко. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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россия, мировая экономика, екатеринбург, сергей лавров, мид рф, доллар сша
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, Сергей Лавров, МИД РФ, Доллар США
14:14 16.09.2026
 
Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не подорвала роль доллара в мире

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РФ не подрывала роль доллара в мире подорвала, но она вынуждена переходить на новые формы сотрудничества ради проведения расчетов с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, как 20-25 лет назад американское руководство заявляло о том, что доллар - это не американская собственность, а всемирное благо и все должны им пользоваться.
"Так что не мы подорвали эту разрекламированную роль доллара, мы вынуждены переходить на новые формы сотрудничества, чтобы нам никто не мешал", - сказал Лавров на сессии "Новая архитектура мира" на Международном фестивале молодежи.
Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы расчеты, которые касаются обслуживания торговли и инвестиций со странами-партнерами, проходили гладко.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
"США загнали себя в угол": экономист заявил об ускорении падения доллара
10 сентября, 21:46
 
РОССИЯМировая экономикаЕКАТЕРИНБУРГСергей ЛавровМИД РФДоллар США
 
 
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