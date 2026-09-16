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Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров

Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия не подрывала роль доллара в мире, заявил Лавров

РФ не подрывала роль доллара в мире подорвала, но она вынуждена переходить на новые формы сотрудничества ради проведения расчетов с партнерами, заявил глава МИД | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:14+0300

2026-09-16T14:14+0300

2026-09-16T14:14+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РФ не подрывала роль доллара в мире подорвала, но она вынуждена переходить на новые формы сотрудничества ради проведения расчетов с партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров напомнил, как 20-25 лет назад американское руководство заявляло о том, что доллар - это не американская собственность, а всемирное благо и все должны им пользоваться. "Так что не мы подорвали эту разрекламированную роль доллара, мы вынуждены переходить на новые формы сотрудничества, чтобы нам никто не мешал", - сказал Лавров на сессии "Новая архитектура мира" на Международном фестивале молодежи. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы расчеты, которые касаются обслуживания торговли и инвестиций со странами-партнерами, проходили гладко. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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россия, мировая экономика, екатеринбург, сергей лавров, мид рф, доллар сша