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Добыча нефти в США снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки
Добыча нефти в США снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки - 16.09.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в США снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки
Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 11 сентября, снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки, до 13,944 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:45+0300
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2026-09-16T17:45+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 11 сентября, снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки, до 13,944 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,899 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,81 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,88 миллиона баррелей в сутки. В сентябре EIA прогнозирует показатель на уровне 13,96 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день.
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нефть, сша, eia
Добыча нефти в США снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки
EIA: добыча нефти в США снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 11 сентября, снизилась на 3 тысячи баррелей в сутки, до 13,944 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,899 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,81 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,88 миллиона баррелей в сутки. В сентябре EIA
прогнозирует показатель на уровне 13,96 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 сентября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день.