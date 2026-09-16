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Eni продала SOCAR долю в 10% в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре
Eni продала SOCAR долю в 10% в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре - 16.09.2026, ПРАЙМ
Eni продала SOCAR долю в 10% в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре
Итальянская энергетическая группа Eni завершила продажу государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) доли в 10% в нефтегазовом месторождении Baleine... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:57+0300
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2026-09-16T17:57+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая группа Eni завершила продажу государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) доли в 10% в нефтегазовом месторождении Baleine на шельфе Кот-д'Ивуара, следует из пресс-релиза Eni.
"Eni объявила о завершении сделки по продаже SOCAR доли в 10% в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре", - говорится в сообщении.
Baleine является крупнейшим шельфовым проектом в Кот-д'Ивуаре, в настоящее время он принадлежит компаниям Eni (37,25%), Vitol (30%), SOCAR (10%) и Petroci (22,75%).
Месторождение было открыто в 2021 году, в настоящее время на Baleine в рамках первой и второй фаз нефти добывается более 57 тысяч баррелей в сутки, газа - более 78 миллионов кубических футов в сутки. С запуском третьей фазы проекта добыча на месторождении вырастет до 150 тысяч баррелей в сутки и 200 миллионов кубических футов в сутки соответственно.
Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.
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нефть, газ, кот-д"ивуар, eni, socar
Нефть, Газ, Кот-д"Ивуар, Eni, SOCAR
Eni продала SOCAR долю в 10% в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре
Eni завершила продажу SOCAR доли в 10% в нефтегазовом месторождении Baleine
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая группа Eni завершила продажу государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) доли в 10% в нефтегазовом месторождении Baleine на шельфе Кот-д'Ивуара, следует из пресс-релиза Eni.
"Eni объявила о завершении сделки по продаже SOCAR доли в 10% в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре", - говорится в сообщении.
Baleine является крупнейшим шельфовым проектом в Кот-д'Ивуаре, в настоящее время он принадлежит компаниям Eni (37,25%), Vitol (30%), SOCAR (10%) и Petroci (22,75%).
Месторождение было открыто в 2021 году, в настоящее время на Baleine в рамках первой и второй фаз нефти добывается более 57 тысяч баррелей в сутки, газа - более 78 миллионов кубических футов в сутки. С запуском третьей фазы проекта добыча на месторождении вырастет до 150 тысяч баррелей в сутки и 200 миллионов кубических футов в сутки соответственно.
Eni занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания работает в 64 странах. Штат составляет почти 32 тысячи человек.