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"Росконгресс": ЕС закупает из-за рубежа 95% сырой нефти
"Росконгресс": ЕС закупает из-за рубежа 95% сырой нефти - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Росконгресс": ЕС закупает из-за рубежа 95% сырой нефти
Евросоюз закупает из-за рубежа 95% сырой нефти, которая остается для него важнейшим источником энергии, говорится в докладе "Росконгресса" "Запас прочности:... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:52+0300
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2026-09-16T01:52+0300
нефть
мировая экономика
германия
фрг
франция
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Евросоюз закупает из-за рубежа 95% сырой нефти, которая остается для него важнейшим источником энергии, говорится в докладе "Росконгресса" "Запас прочности: нефтяные резервы как рыночный и антикризисный механизм", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Нефть остается крупнейшим источником энергии в ЕС: в 2024 году ее доля в энергобалансе составляла 38%. Особенно важную роль нефть и нефтепродукты играют в транспортном секторе и химической промышленности - они потребляют около 70% и 20% нефти соответственно. При этом Евросоюз сильно зависит от импорта, закупая из-за рубежа 95% сырой нефти", - говорится в докладе.
Государства-члены ЕС обязаны постоянно поддерживать запасы нефти, которые соответствуют большему из показателей: это либо 90-дневный объем импорта, либо 61-дневный объем внутреннего потребления. Состав запасов по видам топлива определяется каждой страной блока в зависимости от ее конкретных потребностей. Однако авторы затрудняются оценить исполнение этих обязательств, поскольку большинство стран не раскрывают такие данные.
Самыми большими запасами, по данным экспертов, располагает Германия, которая взяла обязательства поддерживать резерв на случай чрезвычайных ситуаций, равный 90-дневному объему чистого импорта нефти и нефтепродуктов в ФРГ за предыдущий календарный год. Запасы могут храниться в виде сырой нефти и нефтепродуктов, а именно бензина, дизельного топлива, мазута и авиационного топлива, причем нефтепродукты должны составлять не менее одной трети запасов.
"В распоряжении правительства находятся 110 миллионов баррелей нефти и 67 миллионов баррелей нефтепродуктов, которые могут быть высвобождены из резервов в течение нескольких дней, согласно данным министерства экономики страны", - говорится в докладе.
При этом в текущем году в Германии было наибольшее в ЕС изъятие нефти из резервов.
Запасы нефти и нефтепродуктов Франции оцениваются примерно в 120 миллионов баррелей. Из них примерно 97 миллионов баррелей находятся в распоряжении уполномоченной правительством организации SAGESS и включают около 30% сырой нефти, 50% газойля, 9% бензина, 7,8% авиационного топлива и небольшой процент мазута. Еще 39 миллионов баррелей хранятся у нефтяных компаний страны.
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нефть, мировая экономика, германия, фрг, франция, ес
Нефть, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ФРАНЦИЯ, ЕС
"Росконгресс": ЕС закупает из-за рубежа 95% сырой нефти
"Росконгресс": ЕС закупает из-за рубежа 95% сырой нефти
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Евросоюз закупает из-за рубежа 95% сырой нефти, которая остается для него важнейшим источником энергии, говорится в докладе "Росконгресса" "Запас прочности: нефтяные резервы как рыночный и антикризисный механизм", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Нефть остается крупнейшим источником энергии в ЕС: в 2024 году ее доля в энергобалансе составляла 38%. Особенно важную роль нефть и нефтепродукты играют в транспортном секторе и химической промышленности - они потребляют около 70% и 20% нефти соответственно. При этом Евросоюз сильно зависит от импорта, закупая из-за рубежа 95% сырой нефти", - говорится в докладе.
Государства-члены ЕС обязаны постоянно поддерживать запасы нефти, которые соответствуют большему из показателей: это либо 90-дневный объем импорта, либо 61-дневный объем внутреннего потребления. Состав запасов по видам топлива определяется каждой страной блока в зависимости от ее конкретных потребностей. Однако авторы затрудняются оценить исполнение этих обязательств, поскольку большинство стран не раскрывают такие данные.
Самыми большими запасами, по данным экспертов, располагает Германия, которая взяла обязательства поддерживать резерв на случай чрезвычайных ситуаций, равный 90-дневному объему чистого импорта нефти и нефтепродуктов в ФРГ за предыдущий календарный год. Запасы могут храниться в виде сырой нефти и нефтепродуктов, а именно бензина, дизельного топлива, мазута и авиационного топлива, причем нефтепродукты должны составлять не менее одной трети запасов.
"В распоряжении правительства находятся 110 миллионов баррелей нефти и 67 миллионов баррелей нефтепродуктов, которые могут быть высвобождены из резервов в течение нескольких дней, согласно данным министерства экономики страны", - говорится в докладе.
При этом в текущем году в Германии было наибольшее в ЕС изъятие нефти из резервов.
Запасы нефти и нефтепродуктов Франции оцениваются примерно в 120 миллионов баррелей. Из них примерно 97 миллионов баррелей находятся в распоряжении уполномоченной правительством организации SAGESS и включают около 30% сырой нефти, 50% газойля, 9% бензина, 7,8% авиационного топлива и небольшой процент мазута. Еще 39 миллионов баррелей хранятся у нефтяных компаний страны.