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СМИ: Франция продлит госпомощь отраслям, затронутым топливным кризисом - 16.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Франция продлит госпомощь отраслям, затронутым топливным кризисом
СМИ: Франция продлит госпомощь отраслям, затронутым топливным кризисом - 16.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Франция продлит госпомощь отраслям, затронутым топливным кризисом
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился продлить до 31 декабря меры поддержки секторов, наиболее затронутых ростом цен на топливо, сообщила в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:58+0300
2026-09-16T22:58+0300
мировая экономика
франция
иран
себастьян лекорню
топливо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873370356.jpg?1789588681
ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился продлить до 31 декабря меры поддержки секторов, наиболее затронутых ростом цен на топливо, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на окружение премьера. В мае французское правительство сообщало о доведении общей поддержки пострадавших отраслей до 1,2 миллиарда евро. "Лекорню попросил своих министров "продлить" до 31 декабря механизмы помощи для затронутых секторов", - пишет газета. В частности, финансовая поддержка рыбаков вырастет с 25 до 35 евроцентов за литр топлива. Это максимальное значение, разрешенное правилами Еврокомиссии, указывает Figaro. Помощь фермерам составит 15 евроцентов за литр, а компаниям в сфере строительства и общественных работ - 20 евроцентов, говорится в статье. Отмечается, что такое продление мер поддержки осложнит составление бюджета на 2027 год из-за сохраняющегося дефицита казны. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Лекорню распорядился не увеличивать размер госбюджета в 2027 году для сокращения дефицита казны, исключением станет только сфера обороны. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса.
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мировая экономика, франция, иран, себастьян лекорню, топливо
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Себастьян Лекорню, топливо
22:58 16.09.2026
 
СМИ: Франция продлит госпомощь отраслям, затронутым топливным кризисом

Figaro: Франция продлит до конца года госпомощь отраслям, затронутым топливным кризисом

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ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню распорядился продлить до 31 декабря меры поддержки секторов, наиболее затронутых ростом цен на топливо, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на окружение премьера.
В мае французское правительство сообщало о доведении общей поддержки пострадавших отраслей до 1,2 миллиарда евро.
"Лекорню попросил своих министров "продлить" до 31 декабря механизмы помощи для затронутых секторов", - пишет газета.
В частности, финансовая поддержка рыбаков вырастет с 25 до 35 евроцентов за литр топлива. Это максимальное значение, разрешенное правилами Еврокомиссии, указывает Figaro.
Помощь фермерам составит 15 евроцентов за литр, а компаниям в сфере строительства и общественных работ - 20 евроцентов, говорится в статье.
Отмечается, что такое продление мер поддержки осложнит составление бюджета на 2027 год из-за сохраняющегося дефицита казны.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Лекорню распорядился не увеличивать размер госбюджета в 2027 году для сокращения дефицита казны, исключением станет только сфера обороны.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНСебастьян Лекорнютопливо
 
 
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