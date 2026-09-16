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Глава РЖД рассказал о длине железных дорог в России
Глава РЖД рассказал о длине железных дорог в России - 16.09.2026, ПРАЙМ
Глава РЖД рассказал о длине железных дорог в России
Длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров и ими можно примерно дважды обогнуть Землю по экватору, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:39+0300
2026-09-16T10:39+0300
2026-09-16T10:39+0300
бизнес
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров и ими можно примерно дважды обогнуть Землю по экватору, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он выступая на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи.
"Вы знаете, что у нас огромная страна Россия. По нашей территории проложено 85 тысяч километров железных дорог. Что это такое? Такой длины достаточно, чтобы два раза опоясать Землю и еще останется", - сказал глава РЖД.
Длина земного экватора составляет около 40 тысяч километров.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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бизнес, россия, екатеринбург, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
Глава РЖД рассказал о длине железных дорог в России
Глава РЖД Белозеров: длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Длина железных дорог в России составляет 85 тысяч километров и ими можно примерно дважды обогнуть Землю по экватору, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он выступая на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи.
"Вы знаете, что у нас огромная страна Россия. По нашей территории проложено 85 тысяч километров железных дорог. Что это такое? Такой длины достаточно, чтобы два раза опоясать Землю и еще останется", - сказал глава РЖД.
Длина земного экватора составляет около 40 тысяч километров.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.