https://1prime.ru/20260916/glava-873346995.html
Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям
Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям - 16.09.2026, ПРАЙМ
Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям
РЖД занимают лидирующие и ведущие позиции в мире по инновациям, развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок, роботизации погрузочно-разгрузочных... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:29+0300
2026-09-16T12:29+0300
2026-09-16T12:29+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД занимают лидирующие и ведущие позиции в мире по инновациям, развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок, роботизации погрузочно-разгрузочных работ и безопасности, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Он выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи.
"Наша компания – это не только масштаб территорий и задач, но и рекордные показатели. Сегодня мы в лидерах по грузонапряженности, грузообороту и эксплуатационной длине железных дорог в мире", - сообщил глава РЖД.
Холдинг РЖД, продолжил он, также вошел в тройку лидеров среди инновационных железнодорожных компаний мира.
"Мы заняли ведущие позиции по автоматизации и роботизации погрузочно-разгрузочных работ, а также по развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок. Мультимодальные - это когда используется несколько видов транспорта", - перечислил Белозеров.
Кроме того, напомнил он, РЖД многие годы также являются мировым лидером по безопасности железнодорожных перевозок.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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технологии, бизнес, екатеринбург, олег белозеров, ржд
Технологии, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям
Глава РЖД Белозеров: компания занимает лидирующие позиции в мире по инновациям
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД занимают лидирующие и ведущие позиции в мире по инновациям, развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок, роботизации погрузочно-разгрузочных работ и безопасности, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Он выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи.
"Наша компания – это не только масштаб территорий и задач, но и рекордные показатели. Сегодня мы в лидерах по грузонапряженности, грузообороту и эксплуатационной длине железных дорог в мире", - сообщил глава РЖД.
Холдинг РЖД, продолжил он, также вошел в тройку лидеров среди инновационных железнодорожных компаний мира.
"Мы заняли ведущие позиции по автоматизации и роботизации погрузочно-разгрузочных работ, а также по развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок. Мультимодальные - это когда используется несколько видов транспорта", - перечислил Белозеров.
Кроме того, напомнил он, РЖД многие годы также являются мировым лидером по безопасности железнодорожных перевозок.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.