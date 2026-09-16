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Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям

Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям - 16.09.2026, ПРАЙМ

Глава РЖД рассказал о лидерстве в мире по инновациям

РЖД занимают лидирующие и ведущие позиции в мире по инновациям, развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок, роботизации погрузочно-разгрузочных... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:29+0300

2026-09-16T12:29+0300

2026-09-16T12:29+0300

технологии

бизнес

екатеринбург

олег белозеров

ржд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД занимают лидирующие и ведущие позиции в мире по инновациям, развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок, роботизации погрузочно-разгрузочных работ и безопасности, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. "Наша компания – это не только масштаб территорий и задач, но и рекордные показатели. Сегодня мы в лидерах по грузонапряженности, грузообороту и эксплуатационной длине железных дорог в мире", - сообщил глава РЖД. Холдинг РЖД, продолжил он, также вошел в тройку лидеров среди инновационных железнодорожных компаний мира. "Мы заняли ведущие позиции по автоматизации и роботизации погрузочно-разгрузочных работ, а также по развитию цифровых сервисов для мультимодальных перевозок. Мультимодальные - это когда используется несколько видов транспорта", - перечислил Белозеров. Кроме того, напомнил он, РЖД многие годы также являются мировым лидером по безопасности железнодорожных перевозок. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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технологии, бизнес, екатеринбург, олег белозеров, ржд