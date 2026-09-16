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Первый частный обмен валюты заработал на Кубе - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Первый частный обмен валюты заработал на Кубе
Первый частный обмен валюты заработал на Кубе - 16.09.2026, ПРАЙМ
Первый частный обмен валюты заработал на Кубе
Первая частная обменная касса начала работу в кубинском городе Санта-Клара в рамках пилотной программы реформирования банковской и финансовой системы страны,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:35+0300
2026-09-16T22:41+0300
финансы
банки
куба
центральные банки
центральный банк
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МЕХИКО, 16 сен - ПРАЙМ. Первая частная обменная касса начала работу в кубинском городе Санта-Клара в рамках пилотной программы реформирования банковской и финансовой системы страны, сообщил вице-президент Центрального банка Кубы Альберто Хавьер Киньонес Бетанкур. "В рамках этой пилотной программы у нас уже есть первая частная обменная касса, которая смогла начать свою деятельность, выполнив все требования регулирования, установленные Центральным банком для того, чтобы эта деятельность осуществлялась безопасным образом и, конечно, при постоянной защите интересов потребителей", - сказал Киньонес Бетанкур в эфире программы Mesa Redonda. Первая частная обменная касса расположена в Санта-Кларе, провинция Вилья-Клара. По словам руководителя ЦБ, она уже постепенно расширяет перечень услуг, разрешенных ее лицензией. За ее деятельностью регулятор наблюдает и одновременно корректирует нормы, регулирующие работу таких учреждений. В ЦБ уже поступили заявки на создание других частных обменных касс. Киньонес Бетанкур отметил, что операции первой обменной кассы имеют значение не только для развития валютного рынка, но и для формирования официального курса кубинского песо. По его словам, касса предоставляет регулятору данные о реальных завершенных и подтвержденных валютных сделках, а не о ценах покупки и продажи, публикуемых в социальных сетях. Эта информация используется при расчете официального курса для сегмента валютного рынка, охватывающего прежде всего физических лиц и негосударственных экономических субъектов. Как сообщила президент Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Порталь, в ЦБ выделяют четыре основных направления реформы банков: открытие и капитализация банковской системы; кредитование, сбережения и финансирование; инновации, платежи и новые каналы обслуживания; валютный рынок и денежные переводы. В рамках первого направления предполагается расширение круга участников банковского сектора за счет государственного, частного и иностранного капитала, а также создание специализированных финансовых учреждений. В частности, в Кубе готовится к началу работы Банк развития и содействия сельскому хозяйству, ориентированный прежде всего на финансирование производства продовольствия. Одновременно ЦБ рассматривает возможность появления новых финансовых организаций и продуктов, при этом частные и иностранные участники должны будут получать лицензию регулятора и работать под его надзором. Еще одно направление преобразований связано с расширением кредитования и стимулированием сбережений. ЦБ планирует изменить механизм формирования процентных ставок, предоставив коммерческим банкам больше самостоятельности при предложении финансовых продуктов. Также развивается кредитование физических лиц и экономических субъектов, в том числе на приобретение оборудования для использования возобновляемых источников энергии. Особое место в реформе занимает цифровизация. Кубинский регулятор готовит появление финтех-компаний, обновление правил работы с криптовалютами и новые цифровые финансовые сервисы. Среди планируемых инструментов - цифровая платформа для проведения аукционов иностранной валюты, а также дальнейшее развитие электронных денежных переводов с целью повысить их скорость, безопасность и снизить связанные с ними издержки. По словам Дельгадо Порталь, реформы на Кубе затрагивают и повседневную работу банков. В частности, порог, после которого физическим лицам необходимо декларировать назначение переводов между счетами, был повышен со 120 тысяч до 2,5 миллиона песо в месяц. Для негосударственных экономических субъектов также упрощается работа с валютными счетами и платежами за рубеж, а комиссии платежных платформ уже снижены с 1,5 до 0,8%.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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финансы, банки, куба, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, КУБА, центральные банки, Центральный банк
22:35 16.09.2026 (обновлено: 22:41 16.09.2026)
 
Первый частный обмен валюты заработал на Кубе

Первый частный обмен валюты заработал в Санта-Клара на Кубе в рамках банковской реформы

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МЕХИКО, 16 сен - ПРАЙМ. Первая частная обменная касса начала работу в кубинском городе Санта-Клара в рамках пилотной программы реформирования банковской и финансовой системы страны, сообщил вице-президент Центрального банка Кубы Альберто Хавьер Киньонес Бетанкур.
"В рамках этой пилотной программы у нас уже есть первая частная обменная касса, которая смогла начать свою деятельность, выполнив все требования регулирования, установленные Центральным банком для того, чтобы эта деятельность осуществлялась безопасным образом и, конечно, при постоянной защите интересов потребителей", - сказал Киньонес Бетанкур в эфире программы Mesa Redonda.
Первая частная обменная касса расположена в Санта-Кларе, провинция Вилья-Клара. По словам руководителя ЦБ, она уже постепенно расширяет перечень услуг, разрешенных ее лицензией. За ее деятельностью регулятор наблюдает и одновременно корректирует нормы, регулирующие работу таких учреждений. В ЦБ уже поступили заявки на создание других частных обменных касс.
Киньонес Бетанкур отметил, что операции первой обменной кассы имеют значение не только для развития валютного рынка, но и для формирования официального курса кубинского песо. По его словам, касса предоставляет регулятору данные о реальных завершенных и подтвержденных валютных сделках, а не о ценах покупки и продажи, публикуемых в социальных сетях. Эта информация используется при расчете официального курса для сегмента валютного рынка, охватывающего прежде всего физических лиц и негосударственных экономических субъектов.
Как сообщила президент Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Порталь, в ЦБ выделяют четыре основных направления реформы банков: открытие и капитализация банковской системы; кредитование, сбережения и финансирование; инновации, платежи и новые каналы обслуживания; валютный рынок и денежные переводы.
В рамках первого направления предполагается расширение круга участников банковского сектора за счет государственного, частного и иностранного капитала, а также создание специализированных финансовых учреждений.
В частности, в Кубе готовится к началу работы Банк развития и содействия сельскому хозяйству, ориентированный прежде всего на финансирование производства продовольствия. Одновременно ЦБ рассматривает возможность появления новых финансовых организаций и продуктов, при этом частные и иностранные участники должны будут получать лицензию регулятора и работать под его надзором.
Еще одно направление преобразований связано с расширением кредитования и стимулированием сбережений. ЦБ планирует изменить механизм формирования процентных ставок, предоставив коммерческим банкам больше самостоятельности при предложении финансовых продуктов. Также развивается кредитование физических лиц и экономических субъектов, в том числе на приобретение оборудования для использования возобновляемых источников энергии.
Особое место в реформе занимает цифровизация. Кубинский регулятор готовит появление финтех-компаний, обновление правил работы с криптовалютами и новые цифровые финансовые сервисы. Среди планируемых инструментов - цифровая платформа для проведения аукционов иностранной валюты, а также дальнейшее развитие электронных денежных переводов с целью повысить их скорость, безопасность и снизить связанные с ними издержки.
По словам Дельгадо Порталь, реформы на Кубе затрагивают и повседневную работу банков. В частности, порог, после которого физическим лицам необходимо декларировать назначение переводов между счетами, был повышен со 120 тысяч до 2,5 миллиона песо в месяц. Для негосударственных экономических субъектов также упрощается работа с валютными счетами и платежами за рубеж, а комиссии платежных платформ уже снижены с 1,5 до 0,8%.
 
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