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Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею
Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею - 16.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею
Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:48+0300
2026-09-16T13:48+0300
нефть
казахстан
южная корея
сеул
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В среду он принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле, в ходе которого отметил важность энергетической безопасности. По его словам, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 миллионов тонн нефти. "Мы готовы к расширению сотрудничества в этой (энергетической - ред.) сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в (Южную) Корею", - приводит слова Токаева его пресс-служба. Президент также отметил широкие возможности наращивания взаимодействия стран в геологоразведке и освоении новых участков недр.
казахстан
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нефть, казахстан, южная корея, сеул, касым-жомарт токаев
Нефть, КАЗАХСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, Касым-Жомарт Токаев
13:48 16.09.2026
 
Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею

Токаев: Казахстан готов возобновить поставки энергоресурсов в Южную Корею

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В среду он принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле, в ходе которого отметил важность энергетической безопасности. По его словам, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 миллионов тонн нефти.
"Мы готовы к расширению сотрудничества в этой (энергетической - ред.) сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в (Южную) Корею", - приводит слова Токаева его пресс-служба.
Президент также отметил широкие возможности наращивания взаимодействия стран в геологоразведке и освоении новых участков недр.
 
НефтьКАЗАХСТАНЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛКасым-Жомарт Токаев
 
 
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