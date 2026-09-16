https://1prime.ru/20260916/kazahstan-873350063.html

Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею

Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею - 16.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею

Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:48+0300

2026-09-16T13:48+0300

2026-09-16T13:48+0300

нефть

казахстан

южная корея

сеул

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873350063.jpg?1789555694

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов возобновить поставки энергетических ресурсов в Южную Корею, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В среду он принял участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея" в Сеуле, в ходе которого отметил важность энергетической безопасности. По его словам, Казахстан входит в число ведущих мировых производителей углеводородов с ежегодным объемом добычи около 100 миллионов тонн нефти. "Мы готовы к расширению сотрудничества в этой (энергетической - ред.) сфере, включая возобновление поставок энергоресурсов в (Южную) Корею", - приводит слова Токаева его пресс-служба. Президент также отметил широкие возможности наращивания взаимодействия стран в геологоразведке и освоении новых участков недр.

казахстан

южная корея

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан, южная корея, сеул, касым-жомарт токаев