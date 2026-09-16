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В Казахстане не стоит вопрос о выходе из сделки ОПЕК+
В Казахстане не стоит вопрос о выходе из сделки ОПЕК+ - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане не стоит вопрос о выходе из сделки ОПЕК+
Вопроса о выходе Казахстана из сделки ОПЕК+ в повестке не стоит, республика старается исполнять свои обязательства, заявил журналистам вице-министр энергетики... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:17+0300
2026-09-16T12:17+0300
2026-09-16T12:17+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Вопроса о выходе Казахстана из сделки ОПЕК+ в повестке не стоит, республика старается исполнять свои обязательства, заявил журналистам вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев. "Мы в ОПЕК+ на всех совещаниях участвуем. У нас сейчас вопрос в повестке по выходу из организации не стоит. Мы максимально стараемся исполнять наши обязательства", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
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нефть, мировая экономика, казахстан, опек
Нефть, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, ОПЕК
В Казахстане не стоит вопрос о выходе из сделки ОПЕК+
Туткышбаев: вопрос о выходе Казахстана из сделки ОПЕК+ в повестке не стоит