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Самый большой урожай винограда технических сортов соберут на Кубани

Самый большой урожай винограда технических сортов соберут на Кубани - 16.09.2026, ПРАЙМ

Самый большой урожай винограда технических сортов соберут на Кубани

Самый большой урожай винограда технических сортов - тех, которые используются в виноделии, - в 2026 году будет собран в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T06:16+0300

2026-09-16T06:16+0300

2026-09-16T06:16+0300

бизнес

сельское хозяйство

краснодарский край

роскачество

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Самый большой урожай винограда технических сортов - тех, которые используются в виноделии, - в 2026 году будет собран в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Самый большой урожай технических сортов винограда в 2026 году вновь, как и в предыдущем году, будет собран в Краснодарском крае", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства - было убрано свыше 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема уборки винограда в России. При этом первоначальный прогноз сезона, по словам экспертов Роскачества, был гораздо скромнее - на уровне 250 тысяч тонн. "Удачно пройденный сезон цветения и хорошая обеспеченность влагой в сезон позволили виноградникам сформировать урожай, близкий к рекордному предыдущему году", - добавили они. Руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева отметила, что кубанские производители в прошлые годы добились серьезных успехов в работе с качеством вин. "Окончательные итоги уборки урожая можно будет подвести в ноябре. Погода переменчива, но база для отличного года и высокого качества вин природой и трудом виноградарей в этом году заложена очень хорошая. Уже сейчас можно сказать, что винтаж 2026 год ярко проявит себя в игристых винах, уборка белых сортов винограда на которые уже в значительной степени завершена", - подытожила Латышева.

краснодарский край

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бизнес, сельское хозяйство, краснодарский край, роскачество