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США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров

США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров - 16.09.2026, ПРАЙМ

США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров

США и их союзники ведут дело к созданию в Евразии закрытых экономических и военно-политических блоков, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:04+0300

2026-09-16T15:04+0300

2026-09-16T15:05+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. США и их союзники ведут дело к созданию в Евразии закрытых экономических и военно-политических блоков, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во всех организациях, где участвует Россия, двери для новых членов открыты. Было бы желание, и мы готовы обсуждать те условия, на которых может состояться расширение. А Соединенные Штаты и их союзники ведут дело к созданию в Евразии закрытых экономических и военно-политических блоков", - сказал Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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россия, мировая экономика, евразия, сша, екатеринбург, сергей лавров, мид рф