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США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров
США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров - 16.09.2026, ПРАЙМ
США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров
США и их союзники ведут дело к созданию в Евразии закрытых экономических и военно-политических блоков, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:04+0300
2026-09-16T15:04+0300
2026-09-16T15:05+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. США и их союзники ведут дело к созданию в Евразии закрытых экономических и военно-политических блоков, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во всех организациях, где участвует Россия, двери для новых членов открыты. Было бы желание, и мы готовы обсуждать те условия, на которых может состояться расширение. А Соединенные Штаты и их союзники ведут дело к созданию в Евразии закрытых экономических и военно-политических блоков", - сказал Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРАЗИЯ, США, ЕКАТЕРИНБУРГ, Сергей Лавров, МИД РФ
США ведут дело к созданию закрытых экономических блоков, заявил Лавров
Лавров: США ведут дело к созданию закрытых экономических и военно-политических блоков