https://1prime.ru/20260916/mchs-873357131.html
МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов
МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов - 16.09.2026, ПРАЙМ
МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов
МЧС РФ планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, сообщил глава | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:53+0300
2026-09-16T15:53+0300
2026-09-16T15:53+0300
россия
черное море
иран
азербайджан
мчс
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873357131.jpg?1789563203
АСТРАХАНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. МЧС РФ планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, сообщил глава министерства Александр Куренков.
"Мы наработали опыт разлива в Керчи и хотим его распространять не только внутри страны, но и также с коллегами прикаспийских государств", - сообщил Куренков.
В среду министр прибыл с рабочей поездкой в Астрахань для открытия международных учений на базе корпоративного учебного центра ПАО "Лукойл" с участием пяти прикаспийских государств. Спасатели отработали пять сценариев возможных ЧС как на воде, так и на суше.
"Самое главное, о чем говорили сегодня наши спасатели, что в нашей работе мелочей нет. Поэтому обмен этими мелочами как раз и важен и на таких крупных учениях, и на малых учебных занятиях с коллегами", - добавил Куренков.
"Коллеги (из прикаспийских государств - ред.) говорят, что нужно еще больше, и необходимо все чаще и чаще нам встречаться", - подчеркнул министр.
черное море
иран
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, иран, азербайджан, мчс, лукойл
РОССИЯ, Черное море, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, Лукойл
МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов
Куренков: МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефти в Черном море
АСТРАХАНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. МЧС РФ планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, сообщил глава министерства Александр Куренков.
"Мы наработали опыт разлива в Керчи и хотим его распространять не только внутри страны, но и также с коллегами прикаспийских государств", - сообщил Куренков.
В среду министр прибыл с рабочей поездкой в Астрахань для открытия международных учений на базе корпоративного учебного центра ПАО "Лукойл" с участием пяти прикаспийских государств. Спасатели отработали пять сценариев возможных ЧС как на воде, так и на суше.
"Самое главное, о чем говорили сегодня наши спасатели, что в нашей работе мелочей нет. Поэтому обмен этими мелочами как раз и важен и на таких крупных учениях, и на малых учебных занятиях с коллегами", - добавил Куренков.
"Коллеги (из прикаспийских государств - ред.) говорят, что нужно еще больше, и необходимо все чаще и чаще нам встречаться", - подчеркнул министр.