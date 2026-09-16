https://1prime.ru/20260916/mchs-873357131.html

МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов

МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов - 16.09.2026, ПРАЙМ

МЧС планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов

МЧС РФ планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, сообщил глава | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:53+0300

2026-09-16T15:53+0300

2026-09-16T15:53+0300

россия

черное море

иран

азербайджан

мчс

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873357131.jpg?1789563203

АСТРАХАНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. МЧС РФ планирует распространять опыт ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией, сообщил глава министерства Александр Куренков. "Мы наработали опыт разлива в Керчи и хотим его распространять не только внутри страны, но и также с коллегами прикаспийских государств", - сообщил Куренков. В среду министр прибыл с рабочей поездкой в Астрахань для открытия международных учений на базе корпоративного учебного центра ПАО "Лукойл" с участием пяти прикаспийских государств. Спасатели отработали пять сценариев возможных ЧС как на воде, так и на суше. "Самое главное, о чем говорили сегодня наши спасатели, что в нашей работе мелочей нет. Поэтому обмен этими мелочами как раз и важен и на таких крупных учениях, и на малых учебных занятиях с коллегами", - добавил Куренков. "Коллеги (из прикаспийских государств - ред.) говорят, что нужно еще больше, и необходимо все чаще и чаще нам встречаться", - подчеркнул министр.

черное море

иран

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, черное море, иран, азербайджан, мчс, лукойл