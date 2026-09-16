https://1prime.ru/20260916/mer-873367900.html

МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии

МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии - 16.09.2026, ПРАЙМ

МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии

Минэкономразвития России направило официальный запрос туроператору "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации о дальнейших планах компании после объявления о... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T21:11+0300

2026-09-16T21:11+0300

2026-09-16T21:16+0300

бизнес

россия

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873367900.jpg?1789582598

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России направило официальный запрос туроператору "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации о дальнейших планах компании после объявления о закрытии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. По информации АТОР, ООО "Фэнтази вэй" 14 сентября официально уведомило туристов, заказчиков турпродукта и партнеров о невозможности исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта. По предварительной оценке, объем обязательств перед туристами составляет 600–700 тысяч рублей. "Министерством направлен официальный запрос в адрес ООО "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации и дальнейших планов компании по осуществлению туроператорской деятельности", - сказали в пресс-службе Минэкономразвития. Там указали, что до получения ответа от туроператора и анализа всей полноты информации какие-либо выводы преждевременны. В пресс-службе отметили, что ситуация с туроператором находится на контроле министерства. Что касается исключения компании из Единого федерального реестра туроператоров, в пресс-службе подчеркнули, что решение по ООО "Фэнтази вэй" будет принято в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством. По данным АТОР, "Фэнтази вэй" работал на рынке внутреннего туризма с 1998 года и специализировался прежде всего на экскурсионных и авторских турах по России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, атор