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МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии - 16.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии
МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии - 16.09.2026, ПРАЙМ
МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии
Минэкономразвития России направило официальный запрос туроператору "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации о дальнейших планах компании после объявления о... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T21:11+0300
2026-09-16T21:16+0300
бизнес
россия
атор
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России направило официальный запрос туроператору "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации о дальнейших планах компании после объявления о закрытии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. По информации АТОР, ООО "Фэнтази вэй" 14 сентября официально уведомило туристов, заказчиков турпродукта и партнеров о невозможности исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта. По предварительной оценке, объем обязательств перед туристами составляет 600–700 тысяч рублей. "Министерством направлен официальный запрос в адрес ООО "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации и дальнейших планов компании по осуществлению туроператорской деятельности", - сказали в пресс-службе Минэкономразвития. Там указали, что до получения ответа от туроператора и анализа всей полноты информации какие-либо выводы преждевременны. В пресс-службе отметили, что ситуация с туроператором находится на контроле министерства. Что касается исключения компании из Единого федерального реестра туроператоров, в пресс-службе подчеркнули, что решение по ООО "Фэнтази вэй" будет принято в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством. По данным АТОР, "Фэнтази вэй" работал на рынке внутреннего туризма с 1998 года и специализировался прежде всего на экскурсионных и авторских турах по России.
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бизнес, россия, атор
Бизнес, РОССИЯ, АТОР
21:11 16.09.2026 (обновлено: 21:16 16.09.2026)
 
МЭР направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии

Минэкономразвития направило запрос туроператору "Фэнтази вэй" после объявления о закрытии

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития России направило официальный запрос туроператору "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации о дальнейших планах компании после объявления о закрытии, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
По информации АТОР, ООО "Фэнтази вэй" 14 сентября официально уведомило туристов, заказчиков турпродукта и партнеров о невозможности исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта. По предварительной оценке, объем обязательств перед туристами составляет 600–700 тысяч рублей.
"Министерством направлен официальный запрос в адрес ООО "Фэнтази вэй" с целью уточнения информации и дальнейших планов компании по осуществлению туроператорской деятельности", - сказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Там указали, что до получения ответа от туроператора и анализа всей полноты информации какие-либо выводы преждевременны.
В пресс-службе отметили, что ситуация с туроператором находится на контроле министерства.
Что касается исключения компании из Единого федерального реестра туроператоров, в пресс-службе подчеркнули, что решение по ООО "Фэнтази вэй" будет принято в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.
По данным АТОР, "Фэнтази вэй" работал на рынке внутреннего туризма с 1998 года и специализировался прежде всего на экскурсионных и авторских турах по России.
 
БизнесРОССИЯАТОР
 
 
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