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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии
Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:01+0300
2026-09-16T01:01+0300
нефть
россия
якутия
минприроды
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды. "Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха. Их суммарная доля в российских запасах составляет около 55%", - сказали в министерстве. Крупнейшим среди месторождений этого района является Дружное, где сосредоточено 95,8 тысячи тонн запасов урана, или 13,8% от всех в России. Также в тройку входят Эльконское плато с 62,4 тысячи тонн урана (9% от всех в стране) и Северное с 60,8 тысячи тонн запасов (8,8%).
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нефть, россия, якутия, минприроды
Нефть, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Минприроды
01:01 16.09.2026
 
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии

Минприроды: крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды.
"Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха. Их суммарная доля в российских запасах составляет около 55%", - сказали в министерстве.
Крупнейшим среди месторождений этого района является Дружное, где сосредоточено 95,8 тысячи тонн запасов урана, или 13,8% от всех в России.
Также в тройку входят Эльконское плато с 62,4 тысячи тонн урана (9% от всех в стране) и Северное с 60,8 тысячи тонн запасов (8,8%).
 
НефтьРОССИЯЯКУТИЯМинприроды
 
 
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