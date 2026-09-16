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Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии

Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии

Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T01:01+0300

2026-09-16T01:01+0300

2026-09-16T01:01+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды. "Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха. Их суммарная доля в российских запасах составляет около 55%", - сказали в министерстве. Крупнейшим среди месторождений этого района является Дружное, где сосредоточено 95,8 тысячи тонн запасов урана, или 13,8% от всех в России. Также в тройку входят Эльконское плато с 62,4 тысячи тонн урана (9% от всех в стране) и Северное с 60,8 тысячи тонн запасов (8,8%).

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нефть, россия, якутия, минприроды