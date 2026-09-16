https://1prime.ru/20260916/minprirody-873331308.html
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии
Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:01+0300
2026-09-16T01:01+0300
2026-09-16T01:01+0300
нефть
россия
якутия
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873331308.jpg?1789509663
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды.
"Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха. Их суммарная доля в российских запасах составляет около 55%", - сказали в министерстве.
Крупнейшим среди месторождений этого района является Дружное, где сосредоточено 95,8 тысячи тонн запасов урана, или 13,8% от всех в России.
Также в тройку входят Эльконское плато с 62,4 тысячи тонн урана (9% от всех в стране) и Северное с 60,8 тысячи тонн запасов (8,8%).
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, якутия, минприроды
Нефть, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Минприроды
Минприроды рассказало о крупнейших месторождениях урана в Якутии
Минприроды: крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие месторождения урана в России сосредоточены в Якутии, они занимают долю около 55% от всех запасов страны, рассказали РИА Новости в Минприроды.
"Крупнейшие месторождения урана сосредоточены в Эльконском урановорудном районе в Республике Саха. Их суммарная доля в российских запасах составляет около 55%", - сказали в министерстве.
Крупнейшим среди месторождений этого района является Дружное, где сосредоточено 95,8 тысячи тонн запасов урана, или 13,8% от всех в России.
Также в тройку входят Эльконское плато с 62,4 тысячи тонн урана (9% от всех в стране) и Северное с 60,8 тысячи тонн запасов (8,8%).