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Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей
Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей
Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T08:26+0300
2026-09-16T08:26+0300
бизнес
россия
общество
екатеринбург
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство. "На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса и приводится фотография нового знака. Министерство напоминает, что в июле проводился опрос подписчиков канала Минтранса в "Максе", каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. "В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков", - сообщает министерство. Минтранс в настоящее время работает над корректировкой ПДД. "Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды", - сообщает министерство. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, общество , екатеринбург, дмитрий чернышенко
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Дмитрий Чернышенко
08:26 16.09.2026
 
Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство.
"На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса и приводится фотография нового знака.
Министерство напоминает, что в июле проводился опрос подписчиков канала Минтранса в "Максе", каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов.
"В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков", - сообщает министерство.
Минтранс в настоящее время работает над корректировкой ПДД.
"Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды", - сообщает министерство.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
 
БизнесРОССИЯОбществоЕКАТЕРИНБУРГДмитрий Чернышенко
 
 
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