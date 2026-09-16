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Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T08:26+0300

2026-09-16T08:26+0300

2026-09-16T08:26+0300

бизнес

россия

общество

екатеринбург

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минтранс России показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство. "На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей", - говорится в сообщении Минтранса и приводится фотография нового знака. Министерство напоминает, что в июле проводился опрос подписчиков канала Минтранса в "Максе", каким должен быть новый дорожный знак, и предложили выбрать один из семи дизайнов. "В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков", - сообщает министерство. Минтранс в настоящее время работает над корректировкой ПДД. "Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды", - сообщает министерство. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.

екатеринбург

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бизнес, россия, общество , екатеринбург, дмитрий чернышенко