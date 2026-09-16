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Минтранс работает над расширением функций на платформе "Макс"

Минтранс работает над расширением функций на платформе "Макс" - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс работает над расширением функций на платформе "Макс"

Минтранс России работает над расширением функций для пассажиров на платформе "Макс", в том числе по покупке билетов на все виды транспорта через мессенджер,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:47+0300

2026-09-16T09:47+0300

2026-09-16T09:47+0300

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технологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Минтранс России работает над расширением функций для пассажиров на платформе "Макс", в том числе по покупке билетов на все виды транспорта через мессенджер, сообщил РИА Новости первый замглавы ведомства Константин Пашков. "С точки зрения проездных документов, подтверждения льготности - это все сегодня уже работает. Все эти сервисы в "Максе" есть. И мы сейчас над этой линейкой работаем, чтобы ее расширить", - сообщил Пашков в кулуарах Международного фестиваля молодежи. По его словам, в скором времени долгие процедуры подтверждения личности не понадобятся в связи с развитием цифровых технологий на транспорте. "Очень скоро нам как таковые удостоверительные процедуры будут не нужны. То есть по мере внедрения технологий биометрического опознавания пассажира это все будет делаться без билета. То есть цифровая платформа будет нужна для того, чтобы дома составить себе маршрут, приобрести заранее билеты, но все подтверждения, талоны и проходки будут идти в сторону биометрии. "Макс" нам, наверное, поможет", - полагает Пашков. Он пояснил, что мессенджер позволит пассажирам более плавно перейти к цифровизации на всех видах транспорта. "Сегодня городской транспорт в большинстве городов - это уже бесконтактная оплата. Все, что касается авиации, железной дороги, морского и речного флота, они все электронные. То есть распечатывать как таковой билет уже не нужно", - заключил первый замглавы Минтранса. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, екатеринбург