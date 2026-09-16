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Запад хочет если не разрушить Россию, то дестабилизировать, заявил Лавров

Запад хочет если не разрушить Россию, то дестабилизировать, заявил Лавров - 16.09.2026, ПРАЙМ

Запад хочет если не разрушить Россию, то дестабилизировать, заявил Лавров

Группы людей, проживающие на Западе и продвигающие повестку по так называемой деколонизации России, понимают, что не смогут разрушить Россию, однако... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:39+0300

2026-09-16T14:39+0300

2026-09-16T14:57+0300

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сергей лавров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Группы людей, проживающие на Западе и продвигающие повестку по так называемой деколонизации России, понимают, что не смогут разрушить Россию, однако предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть целые группы из наших бывших граждан, которые сбежали на Запад и сейчас создают там какие-то организации по деколонизации России, имея в виду ее расчленение... Я уверен, что они понимают, что целей своих не достигнут, но расшатать ситуацию, дестабилизировать страну... - такие попытки конечно же есть", - заявил Лавров на Международном фестивале молодежи.Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

запад

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россия, запад, сергей лавров, мид рф