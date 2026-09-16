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Победителем премии "Территория технологий" стало ООО "Лабадванс" - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Победителем премии "Территория технологий" стало ООО "Лабадванс"
Победителем премии "Территория технологий" стало ООО "Лабадванс" - 16.09.2026, ПРАЙМ
Победителем премии "Территория технологий" стало ООО "Лабадванс"
Победителем Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий" стало общество с ограниченной ответственностью "Лабадванс", помимо | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:45+0300
2026-09-16T17:45+0300
нефть
сколково
газпром
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Победителем Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий" стало общество с ограниченной ответственностью "Лабадванс", помимо диплома и поздравлений за перспективную разработку, компания получила сертификат на миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости. Итоги премии, призеры и победители озвучены на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF. Денежным призом отмечено наиболее смелое и перспективное решение, способное повлиять на развитие отрасли. Сертификат победителю вручил генеральный директор компании "Лукойл-Западная Сибирь" Сергей Яскин. Победивший в премии проект связан с микрофлюидикой. "Микрофлюидика - новая технология по манипуляции маленькими объемами жидкости внутри тонких каналов и пор. Мы занимается внедрением микрофлюидных технологий, сейчас у нас разработка в области синтеза химии. Наш проект позволяет сократить цикл подбора ПАВ (поверхностно-активных веществ - ред.) для месторождений почти в шесть-семь раз", - рассказала журналистам руководитель коммерческого отдела "Лабадванс" Маргарита Ковалева. По словам Ковалевой, компания "Лабадванс" начинала свою работу как стартап на территории "Сколково". У команды есть опыт сотрудничества в нефтегазовой отрасли с такими компаниями, как "Газпром нефть", "Новатэк", "Лукойл", а также с "Сибуром" и рядом других компаний, связанных с синтезом химии и биомедициной. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
нефть, сколково, газпром, газпром нефть
Нефть, Сколково, Газпром, Газпром нефть
17:45 16.09.2026
 
Победителем премии "Территория технологий" стало ООО "Лабадванс"

Победителем премии "Территория технологий" стало ООО "Лабадванс"

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ТЮМЕНЬ, 16 сен – ПРАЙМ. Победителем Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий" стало общество с ограниченной ответственностью "Лабадванс", помимо диплома и поздравлений за перспективную разработку, компания получила сертификат на миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Итоги премии, призеры и победители озвучены на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF. Денежным призом отмечено наиболее смелое и перспективное решение, способное повлиять на развитие отрасли. Сертификат победителю вручил генеральный директор компании "Лукойл-Западная Сибирь" Сергей Яскин.
Победивший в премии проект связан с микрофлюидикой.
"Микрофлюидика - новая технология по манипуляции маленькими объемами жидкости внутри тонких каналов и пор. Мы занимается внедрением микрофлюидных технологий, сейчас у нас разработка в области синтеза химии. Наш проект позволяет сократить цикл подбора ПАВ (поверхностно-активных веществ - ред.) для месторождений почти в шесть-семь раз", - рассказала журналистам руководитель коммерческого отдела "Лабадванс" Маргарита Ковалева.
По словам Ковалевой, компания "Лабадванс" начинала свою работу как стартап на территории "Сколково". У команды есть опыт сотрудничества в нефтегазовой отрасли с такими компаниями, как "Газпром нефть", "Новатэк", "Лукойл", а также с "Сибуром" и рядом других компаний, связанных с синтезом химии и биомедициной.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
 
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