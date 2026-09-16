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Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти в обход Ормузского пролива - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти в обход Ормузского пролива
Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти в обход Ормузского пролива - 16.09.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти в обход Ормузского пролива
Компания Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти на экспорт с дальнейшей поставкой через порт в Омане в обход Ормузского пролива после повреждения... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:07+0300
2026-09-16T11:07+0300
нефть
оман
ормузский пролив
красное море
saudi aramco
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти на экспорт с дальнейшей поставкой через порт в Омане в обход Ормузского пролива после повреждения альтернативного нефтепровода, ведущего на запад, в Красное море, в результате атак беспилотников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. "Саудовская Аравия предлагает азиатским нефтеперерабатывающим заводам дополнительные объемы перевалки сырой нефти с судна на судно у порта Сохар в Омане после того, как в результате атак беспилотников был поврежден ее ключевой нефтепровод, ведущий к Красному морю", - передает Рейтер. По словам источников, компания предложила своим долгосрочным покупателям в Азии нефть сортов Arab Light, Arab Medium и Arab Heavy с перевалкой у Сохара, расположенного за пределами Ормузского пролива. Как заявляет издание, предложения указывают на то, что Aramco перекачивает больше нефти из Персидского залива для дальнейшей транспортировки за пределы водного пути. В последние недели компания уже сделала как минимум два подобных предложения относительно марок Arab Medium и Arab Heavy. Saudi Aramco отказалась от комментариев агентству. Согласно данным консалтинговой Energy Aspects, за последнюю неделю Саудовская Аравия примерно вдвое увеличила ежедневную погрузку нефти на терминалах Рас-Танура и Джуайма внутри Персидского залива - примерно до двух супертанкеров класса VLCC в сутки, или около 4 миллионов баррелей. Kpler отдельно зафиксировала в среду четыре судна VLCC общей вместимостью около 8 миллионов баррелей, загружавшихся в Рас-Тануре, также передает Рейтер. Saudi Aramco с начала ближневосточного использовала нефтепровод "Восток - Запад" для перенаправления нефти к порту Янбу на Красном море. Однако во вторник погрузка была приостановлена после атаки беспилотников на нефтепровод. Как минимум один азиатский покупатель получил от Aramco уведомление о задержке и переносе сентябрьских отгрузок из Янбу, отмечает агентство. Европейским клиентам компания сообщила, что часть партий с погрузкой в сентябре будет отменена. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
нефть, оман, ормузский пролив, красное море, saudi aramco
Нефть, ОМАН, Ормузский пролив, Красное море, Saudi Aramco
11:07 16.09.2026
 
Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти в обход Ормузского пролива

Reuters: Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти в обход Ормузского пролива

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Компания Saudi Aramco предлагает увеличить отправку нефти на экспорт с дальнейшей поставкой через порт в Омане в обход Ормузского пролива после повреждения альтернативного нефтепровода, ведущего на запад, в Красное море, в результате атак беспилотников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
"Саудовская Аравия предлагает азиатским нефтеперерабатывающим заводам дополнительные объемы перевалки сырой нефти с судна на судно у порта Сохар в Омане после того, как в результате атак беспилотников был поврежден ее ключевой нефтепровод, ведущий к Красному морю", - передает Рейтер.
По словам источников, компания предложила своим долгосрочным покупателям в Азии нефть сортов Arab Light, Arab Medium и Arab Heavy с перевалкой у Сохара, расположенного за пределами Ормузского пролива.
Как заявляет издание, предложения указывают на то, что Aramco перекачивает больше нефти из Персидского залива для дальнейшей транспортировки за пределы водного пути. В последние недели компания уже сделала как минимум два подобных предложения относительно марок Arab Medium и Arab Heavy.
Saudi Aramco отказалась от комментариев агентству.
Согласно данным консалтинговой Energy Aspects, за последнюю неделю Саудовская Аравия примерно вдвое увеличила ежедневную погрузку нефти на терминалах Рас-Танура и Джуайма внутри Персидского залива - примерно до двух супертанкеров класса VLCC в сутки, или около 4 миллионов баррелей.
Kpler отдельно зафиксировала в среду четыре судна VLCC общей вместимостью около 8 миллионов баррелей, загружавшихся в Рас-Тануре, также передает Рейтер.
Saudi Aramco с начала ближневосточного использовала нефтепровод "Восток - Запад" для перенаправления нефти к порту Янбу на Красном море. Однако во вторник погрузка была приостановлена после атаки беспилотников на нефтепровод.
Как минимум один азиатский покупатель получил от Aramco уведомление о задержке и переносе сентябрьских отгрузок из Янбу, отмечает агентство. Европейским клиентам компания сообщила, что часть партий с погрузкой в сентябре будет отменена.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
 
НефтьОМАНОрмузский проливКрасное мореSaudi Aramco
 
 
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