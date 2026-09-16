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Поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ездить быстрее двух пар в институте

Поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ездить быстрее двух пар в институте - 16.09.2026, ПРАЙМ

Поезда на ВСМ Москва-Петербург будут ездить быстрее двух пар в институте

Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будут ехать быстрее двух пар в институте и ходить каждые 15 минут, сообщил... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:29+0300

2026-09-16T12:29+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будут ехать быстрее двух пар в институте и ходить каждые 15 минут, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. В частности, он рассказал о проектах ВСМ в России. "Первая линия, которую мы уже начали строить, пройдет между Москвой и Санкт-Петербургом. Шесть субъектов Российской Федерации, в которых в общей сложности живет более 40 миллионов человек, буквально станут ближе друг к другу. Поездка пролетит быстрее, чем две пары в институте. Кстати, если вы опоздали на поезд, не надо расстраиваться. Через 15 минут отправится следующий", - сказал Белозеров. Он напомнил, что планируется строительство еще четырех таких дорог, которые соединят почти 80% жителей страны. "Это значит, что вы сможете работать и учиться, не привязываясь к региону. Жить, не ограничивая себя расстоянием. Проект ВСМ станет мощным стимулом для развития экономики и социальной активности. Он реализуется благодаря нашим отраслевым научным разработкам", - отметил глава РЖД. Россия до 2045 года будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне 2025 года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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