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Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками - 16.09.2026, ПРАЙМ
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками
Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:21+0300
2026-09-16T17:21+0300
2026-09-16T17:21+0300
бизнес
россия
свердловская область
антон алиханов
минпромторг
силовые машины
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на российских производителей, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума.
В ноябре 2024 года ведомство зафиксировало срывы сроков поставок паросиловых турбин компанией "Силовые машины". Ожидалось, что все эти турбины будут поставлены потребителям в течение ближайших трех лет.
"Срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением, с которым столкнулись наши производители. После этого графики были скорректированы и переутверждены на уровне комиссий Мантурова и Новака. Сейчас мы идем в соответствии с обновленными сроками", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в 2025 году было передано 6 турбин, в этом году - еще 5. До конца года готовятся к передаче еще 4 турбины для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе.
"Рассчитываем выйти на обычный плановый режим работы с учетом большой работы, которую производители провели по импортозамещению", - заключил министр.
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бизнес, россия, свердловская область, антон алиханов, минпромторг, силовые машины
Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, Антон Алиханов, Минпромторг, Силовые машины
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками
Минпромторг: поставки турбин для ТЭС идут в соответствии с обновленными сроками
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на российских производителей, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума.
В ноябре 2024 года ведомство зафиксировало срывы сроков поставок паросиловых турбин компанией "Силовые машины". Ожидалось, что все эти турбины будут поставлены потребителям в течение ближайших трех лет.
"Срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением, с которым столкнулись наши производители. После этого графики были скорректированы и переутверждены на уровне комиссий Мантурова и Новака. Сейчас мы идем в соответствии с обновленными сроками", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в 2025 году было передано 6 турбин, в этом году - еще 5. До конца года готовятся к передаче еще 4 турбины для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе.
"Рассчитываем выйти на обычный плановый режим работы с учетом большой работы, которую производители провели по импортозамещению", - заключил министр.