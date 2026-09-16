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Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками

Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками - 16.09.2026, ПРАЙМ

Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками

Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:21+0300

2026-09-16T17:21+0300

2026-09-16T17:21+0300

бизнес

россия

свердловская область

антон алиханов

минпромторг

силовые машины

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на российских производителей, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума. В ноябре 2024 года ведомство зафиксировало срывы сроков поставок паросиловых турбин компанией "Силовые машины". Ожидалось, что все эти турбины будут поставлены потребителям в течение ближайших трех лет. "Срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением, с которым столкнулись наши производители. После этого графики были скорректированы и переутверждены на уровне комиссий Мантурова и Новака. Сейчас мы идем в соответствии с обновленными сроками", - сказал министр. Алиханов отметил, что в 2025 году было передано 6 турбин, в этом году - еще 5. До конца года готовятся к передаче еще 4 турбины для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе. "Рассчитываем выйти на обычный плановый режим работы с учетом большой работы, которую производители провели по импортозамещению", - заключил министр.

свердловская область

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бизнес, россия, свердловская область, антон алиханов, минпромторг, силовые машины