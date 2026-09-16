Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/postavki-873359067.html
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками - 16.09.2026, ПРАЙМ
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками
Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:21+0300
2026-09-16T17:21+0300
бизнес
россия
свердловская область
антон алиханов
минпромторг
силовые машины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873359067.jpg?1789568464
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на российских производителей, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума. В ноябре 2024 года ведомство зафиксировало срывы сроков поставок паросиловых турбин компанией "Силовые машины". Ожидалось, что все эти турбины будут поставлены потребителям в течение ближайших трех лет. "Срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением, с которым столкнулись наши производители. После этого графики были скорректированы и переутверждены на уровне комиссий Мантурова и Новака. Сейчас мы идем в соответствии с обновленными сроками", - сказал министр. Алиханов отметил, что в 2025 году было передано 6 турбин, в этом году - еще 5. До конца года готовятся к передаче еще 4 турбины для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе. "Рассчитываем выйти на обычный плановый режим работы с учетом большой работы, которую производители провели по импортозамещению", - заключил министр.
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, свердловская область, антон алиханов, минпромторг, силовые машины
Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, Антон Алиханов, Минпромторг, Силовые машины
17:21 16.09.2026
 
Поставки турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками

Минпромторг: поставки турбин для ТЭС идут в соответствии с обновленными сроками

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Поставки паросиловых турбин для ТЭС в России идут в соответствии с обновленными сроками, срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением на российских производителей, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума.
В ноябре 2024 года ведомство зафиксировало срывы сроков поставок паросиловых турбин компанией "Силовые машины". Ожидалось, что все эти турбины будут поставлены потребителям в течение ближайших трех лет.
"Срывы поставок во многом были связаны с санкционным давлением, с которым столкнулись наши производители. После этого графики были скорректированы и переутверждены на уровне комиссий Мантурова и Новака. Сейчас мы идем в соответствии с обновленными сроками", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в 2025 году было передано 6 турбин, в этом году - еще 5. До конца года готовятся к передаче еще 4 турбины для станций в Московской и Свердловской областях, Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе.
"Рассчитываем выйти на обычный плановый режим работы с учетом большой работы, которую производители провели по импортозамещению", - заключил министр.
 
БизнесРОССИЯСвердловская областьАнтон АлихановМинпромторгСиловые машины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала