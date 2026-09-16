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Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента

Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента - 16.09.2026, ПРАЙМ

Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента

Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:33+0300

2026-09-16T10:33+0300

2026-09-16T10:33+0300

бизнес

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию. "Несмотря на то, что официальный сайт Tez Tour подвергся инциденту информационной безопасности, туроператор продолжает работать в стандартном операционном режиме. Признаков утечки персональных данных туристов или партнеров на текущий момент не зафиксировано", - цитирует АТОР туроператора. Как подчеркнули в компании, все ранее оформленные туры и бронирования остаются в силе, а обязательства перед туристами и партнерами выполняются в полном объеме. Tez Tour также сообщил, что цифровая платформа, отвечающая за ключевые бизнес-процессы, не пострадала. "Ключевой операционный контур компании был оперативно изолирован и работает стабильно", - добавляется в сообщении. Специалисты уже локализовали инцидент, проводят проверку инфраструктуры и подключают сервисы обратно по мере прохождения проверок безопасности, заверили в компании. "О полном восстановлении работы веб-ресурса туроператор сообщит дополнительно", - заключили в АТОР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, tez tour, атор