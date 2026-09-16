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Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента - 16.09.2026, ПРАЙМ
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента
Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:33+0300
2026-09-16T10:33+0300
2026-09-16T10:33+0300
бизнес
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атор
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
"Несмотря на то, что официальный сайт Tez Tour подвергся инциденту информационной безопасности, туроператор продолжает работать в стандартном операционном режиме. Признаков утечки персональных данных туристов или партнеров на текущий момент не зафиксировано", - цитирует АТОР туроператора.
Как подчеркнули в компании, все ранее оформленные туры и бронирования остаются в силе, а обязательства перед туристами и партнерами выполняются в полном объеме.
Tez Tour также сообщил, что цифровая платформа, отвечающая за ключевые бизнес-процессы, не пострадала. "Ключевой операционный контур компании был оперативно изолирован и работает стабильно", - добавляется в сообщении.
Специалисты уже локализовали инцидент, проводят проверку инфраструктуры и подключают сервисы обратно по мере прохождения проверок безопасности, заверили в компании.
"О полном восстановлении работы веб-ресурса туроператор сообщит дополнительно", - заключили в АТОР.
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бизнес, россия, tez tour, атор
Бизнес, РОССИЯ, Tez Tour, АТОР
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента
АТОР: Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
"Несмотря на то, что официальный сайт Tez Tour подвергся инциденту информационной безопасности, туроператор продолжает работать в стандартном операционном режиме. Признаков утечки персональных данных туристов или партнеров на текущий момент не зафиксировано", - цитирует АТОР туроператора.
Как подчеркнули в компании, все ранее оформленные туры и бронирования остаются в силе, а обязательства перед туристами и партнерами выполняются в полном объеме.
Tez Tour также сообщил, что цифровая платформа, отвечающая за ключевые бизнес-процессы, не пострадала. "Ключевой операционный контур компании был оперативно изолирован и работает стабильно", - добавляется в сообщении.
Специалисты уже локализовали инцидент, проводят проверку инфраструктуры и подключают сервисы обратно по мере прохождения проверок безопасности, заверили в компании.
"О полном восстановлении работы веб-ресурса туроператор сообщит дополнительно", - заключили в АТОР.