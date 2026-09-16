Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/rezhim-873339709.html
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента - 16.09.2026, ПРАЙМ
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента
Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:33+0300
2026-09-16T10:33+0300
бизнес
россия
tez tour
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873339709.jpg?1789544025
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию. "Несмотря на то, что официальный сайт Tez Tour подвергся инциденту информационной безопасности, туроператор продолжает работать в стандартном операционном режиме. Признаков утечки персональных данных туристов или партнеров на текущий момент не зафиксировано", - цитирует АТОР туроператора. Как подчеркнули в компании, все ранее оформленные туры и бронирования остаются в силе, а обязательства перед туристами и партнерами выполняются в полном объеме. Tez Tour также сообщил, что цифровая платформа, отвечающая за ключевые бизнес-процессы, не пострадала. "Ключевой операционный контур компании был оперативно изолирован и работает стабильно", - добавляется в сообщении. Специалисты уже локализовали инцидент, проводят проверку инфраструктуры и подключают сервисы обратно по мере прохождения проверок безопасности, заверили в компании. "О полном восстановлении работы веб-ресурса туроператор сообщит дополнительно", - заключили в АТОР.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, tez tour, атор
Бизнес, РОССИЯ, Tez Tour, АТОР
10:33 16.09.2026
 
Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента

АТОР: Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российский туроператор Tez Tour работает в стандартном режиме после киберинцидента с сайтом, признаков утечки данных клиентов не зафиксировано, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
"Несмотря на то, что официальный сайт Tez Tour подвергся инциденту информационной безопасности, туроператор продолжает работать в стандартном операционном режиме. Признаков утечки персональных данных туристов или партнеров на текущий момент не зафиксировано", - цитирует АТОР туроператора.
Как подчеркнули в компании, все ранее оформленные туры и бронирования остаются в силе, а обязательства перед туристами и партнерами выполняются в полном объеме.
Tez Tour также сообщил, что цифровая платформа, отвечающая за ключевые бизнес-процессы, не пострадала. "Ключевой операционный контур компании был оперативно изолирован и работает стабильно", - добавляется в сообщении.
Специалисты уже локализовали инцидент, проводят проверку инфраструктуры и подключают сервисы обратно по мере прохождения проверок безопасности, заверили в компании.
"О полном восстановлении работы веб-ресурса туроператор сообщит дополнительно", - заключили в АТОР.
 
БизнесРОССИЯTez TourАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала