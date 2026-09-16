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Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов
Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов
Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков в Россию, заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T00:30+0300
2026-09-16T00:30+0300
бизнес
россия
екатеринбург
росавиация
аэрофлот
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков в Россию, заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи глава ведомства Дмитрий Ядров. "Пока не планируется, у Минтранса и Росавиации в повестке этого нет", - ответил Ядров на вопрос, планируется ли ограничить число чартерных рейсов иностранных авиакомпаний на российском рынке. Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняются на основании допусков, которые выдаются Росавиацией по запросу перевозчика. Ранее в сентябре генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что доля иностранных авиакомпаний на российском рынке резко выросла. На этом фоне он предложил ограничить количество разрешений иностранным авиакомпаниям на выполнение чартерных рейсов на международных направлениях. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия, екатеринбург, росавиация, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Росавиация, Аэрофлот
00:30 16.09.2026
 
Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов

Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов иностранных перевозчиков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков в Россию, заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Пока не планируется, у Минтранса и Росавиации в повестке этого нет", - ответил Ядров на вопрос, планируется ли ограничить число чартерных рейсов иностранных авиакомпаний на российском рынке.
Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняются на основании допусков, которые выдаются Росавиацией по запросу перевозчика.
Ранее в сентябре генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что доля иностранных авиакомпаний на российском рынке резко выросла. На этом фоне он предложил ограничить количество разрешений иностранным авиакомпаниям на выполнение чартерных рейсов на международных направлениях.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГРосавиацияАэрофлот
 
 
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