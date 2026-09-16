https://1prime.ru/20260916/rosaviatsija-873330948.html

Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов

Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов

Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков в Россию, заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T00:30+0300

2026-09-16T00:30+0300

2026-09-16T00:30+0300

бизнес

россия

екатеринбург

росавиация

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873330948.jpg?1789507852

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – ПРАЙМ. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков в Россию, заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи глава ведомства Дмитрий Ядров. "Пока не планируется, у Минтранса и Росавиации в повестке этого нет", - ответил Ядров на вопрос, планируется ли ограничить число чартерных рейсов иностранных авиакомпаний на российском рынке. Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняются на основании допусков, которые выдаются Росавиацией по запросу перевозчика. Ранее в сентябре генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что доля иностранных авиакомпаний на российском рынке резко выросла. На этом фоне он предложил ограничить количество разрешений иностранным авиакомпаниям на выполнение чартерных рейсов на международных направлениях. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, екатеринбург, росавиация, аэрофлот