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Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов
Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов
Россия обсуждает со странами глобального Юга возможность их участия в создаваемом кластере переработки критически важных металлов в Ангаро-Енисейском... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:45+0300
2026-09-16T17:45+0300
2026-09-16T17:45+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия обсуждает со странами глобального Юга возможность их участия в создаваемом кластере переработки критически важных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
"Ведутся переговоры по привлечению новых партнеров, в том числе из ключевых стран глобального Юга", - сказал Масленников на пленарной сессии Байкальского международного демографического форума на тему "Драйверы пространственного развития Сибири". Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Масленников напомнил, что, по предварительным оценкам, общий объем необходимых инвестиций в создание кластера составит более 700 миллиардов рублей. По его словам, проектным офисом подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию кластера. Среди партнеров – "Росатом", "Ростех", крупные частные компании, среди которых "Русал", "Норильский Никель", "Трансмашхолдинг". Активно формируются дорожные карты якорных проектов, запуск строительства первых объектов планируется в 2027 году, добавил Масленников.
Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии - от технологии до конечного продукта.
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россия, промышленность, совбез, росатом, ростех
РОССИЯ, Промышленность, Совбез, Росатом, Ростех
Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов
Масленников: Россия обсуждает с странами глобального Юга участие в кластере РЗМ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия обсуждает со странами глобального Юга возможность их участия в создаваемом кластере переработки критически важных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
"Ведутся переговоры по привлечению новых партнеров, в том числе из ключевых стран глобального Юга", - сказал Масленников на пленарной сессии Байкальского международного демографического форума на тему "Драйверы пространственного развития Сибири". Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Масленников напомнил, что, по предварительным оценкам, общий объем необходимых инвестиций в создание кластера составит более 700 миллиардов рублей. По его словам, проектным офисом подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию кластера. Среди партнеров – "Росатом", "Ростех", крупные частные компании, среди которых "Русал", "Норильский Никель", "Трансмашхолдинг". Активно формируются дорожные карты якорных проектов, запуск строительства первых объектов планируется в 2027 году, добавил Масленников.
Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии - от технологии до конечного продукта.