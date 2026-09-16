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Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов

Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Россия обсуждает с странами Юга участие в кластере переработки металлов

Россия обсуждает со странами глобального Юга возможность их участия в создаваемом кластере переработки критически важных металлов в Ангаро-Енисейском... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:45+0300

2026-09-16T17:45+0300

2026-09-16T17:45+0300

россия

промышленность

совбез

росатом

ростех

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россия обсуждает со странами глобального Юга возможность их участия в создаваемом кластере переработки критически важных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. "Ведутся переговоры по привлечению новых партнеров, в том числе из ключевых стран глобального Юга", - сказал Масленников на пленарной сессии Байкальского международного демографического форума на тему "Драйверы пространственного развития Сибири". Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза. Масленников напомнил, что, по предварительным оценкам, общий объем необходимых инвестиций в создание кластера составит более 700 миллиардов рублей. По его словам, проектным офисом подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию кластера. Среди партнеров – "Росатом", "Ростех", крупные частные компании, среди которых "Русал", "Норильский Никель", "Трансмашхолдинг". Активно формируются дорожные карты якорных проектов, запуск строительства первых объектов планируется в 2027 году, добавил Масленников. Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии - от технологии до конечного продукта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, совбез, росатом, ростех