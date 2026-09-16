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Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов
Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов
Российская нефть должна быть у всех, кто не хочет столкнуться с энергокризисом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T20:01+0300
2026-09-16T20:01+0300
2026-09-16T20:04+0300
нефть
ближний восток
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская нефть должна быть у всех, кто не хочет столкнуться с энергокризисом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Стоимость российской нефти... демонстрирует ключевую роль России как надежного поставщика энергоресурсов и ее незаменимость в любом энергетическом балансе, особенно с точки зрения предотвращения серьезных энергетических кризисов", - написал Дмитриев в соцсети X. Газета Wall Street Journal накануне писала, что глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил.
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нефть, ближний восток, кирилл дмитриев
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кирилл Дмитриев
Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов
Дмитриев: российская нефть должна быть у всех, кто не хочет столкнуться с энергокризисом
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская нефть должна быть у всех, кто не хочет столкнуться с энергокризисом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Стоимость российской нефти... демонстрирует ключевую роль России как надежного поставщика энергоресурсов и ее незаменимость в любом энергетическом балансе, особенно с точки зрения предотвращения серьезных энергетических кризисов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Газета Wall Street Journal накануне писала, что глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил.