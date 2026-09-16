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Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов

Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев заявил о ключевой роли российских энергоресурсов

Российская нефть должна быть у всех, кто не хочет столкнуться с энергокризисом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T20:01+0300

2026-09-16T20:01+0300

2026-09-16T20:04+0300

нефть

ближний восток

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Российская нефть должна быть у всех, кто не хочет столкнуться с энергокризисом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Стоимость российской нефти... демонстрирует ключевую роль России как надежного поставщика энергоресурсов и ее незаменимость в любом энергетическом балансе, особенно с точки зрения предотвращения серьезных энергетических кризисов", - написал Дмитриев в соцсети X. Газета Wall Street Journal накануне писала, что глобальный топливный кризис, о котором в свете ситуации на Ближнем Востоке длительное время предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил.

ближний восток

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нефть, ближний восток, кирилл дмитриев