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Первый в мире робот-проводник скоро будет работать в поездах РЖД

Первый в мире робот-проводник скоро будет работать в поездах РЖД - 16.09.2026, ПРАЙМ

Первый в мире робот-проводник скоро будет работать в поездах РЖД

Первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД, сообщил гендиректор компании... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:41+0300

2026-09-16T10:41+0300

2026-09-16T10:41+0300

технологии

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олег белозеров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на "Сапсане", скоро будет работать в поездах РЖД, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. "А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде "Сапсан", - сказал Белозеров. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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технологии, бизнес, россия, екатеринбург, олег белозеров, ржд