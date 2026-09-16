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РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса

РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса - 16.09.2026, ПРАЙМ

РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса

РЖД за 10 лет перевезли объем грузов, соизмеримый с весом 2 тысяч египетских пирамид Хеопса, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:58+0300

2026-09-16T10:58+0300

2026-09-16T10:58+0300

бизнес

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екатеринбург

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД за 10 лет перевезли объем грузов, соизмеримый с весом 2 тысяч египетских пирамид Хеопса, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Глава РЖД напомнил, что ежегодно поездами по России передвигаются более 1 миллиарда человек. "Конечно, мы перевозим не только людей и за 10 лет "Российские железные дороги" доставили грузы, которые весят как 2 тысячи египетских пирамид Хеопса", - сообщил Белозеров. Ежегодно погрузка не сети РЖД составляет около 1 миллиарда тонн. В частности, погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1 миллиард 116 миллионов тонн. За январь-август текущего года она снизилась на 0,6% - до 734,1 миллиона тонн. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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