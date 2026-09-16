Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/rzhd-873341828.html
РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса
РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса - 16.09.2026, ПРАЙМ
РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса
РЖД за 10 лет перевезли объем грузов, соизмеримый с весом 2 тысяч египетских пирамид Хеопса, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:58+0300
2026-09-16T10:58+0300
бизнес
россия
екатеринбург
олег белозеров
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873341828.jpg?1789545480
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД за 10 лет перевезли объем грузов, соизмеримый с весом 2 тысяч египетских пирамид Хеопса, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Он выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Глава РЖД напомнил, что ежегодно поездами по России передвигаются более 1 миллиарда человек. "Конечно, мы перевозим не только людей и за 10 лет "Российские железные дороги" доставили грузы, которые весят как 2 тысячи египетских пирамид Хеопса", - сообщил Белозеров. Ежегодно погрузка не сети РЖД составляет около 1 миллиарда тонн. В частности, погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1 миллиард 116 миллионов тонн. За январь-август текущего года она снизилась на 0,6% - до 734,1 миллиона тонн. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, екатеринбург, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
10:58 16.09.2026
 
РЖД за десять лет перевезли груз, подобный двум пирамидам Хеопса

Белозеров: РЖД за 10 лет перевезли грузы, соизмеримые с пирамидами Хеопса

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД за 10 лет перевезли объем грузов, соизмеримый с весом 2 тысяч египетских пирамид Хеопса, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Он выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи. Глава РЖД напомнил, что ежегодно поездами по России передвигаются более 1 миллиарда человек.
"Конечно, мы перевозим не только людей и за 10 лет "Российские железные дороги" доставили грузы, которые весят как 2 тысячи египетских пирамид Хеопса", - сообщил Белозеров.
Ежегодно погрузка не сети РЖД составляет около 1 миллиарда тонн. В частности, погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1 миллиард 116 миллионов тонн. За январь-август текущего года она снизилась на 0,6% - до 734,1 миллиона тонн.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГОлег БелозеровРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала