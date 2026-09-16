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РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на МЦК в 2027 году

РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на МЦК в 2027 году - 16.09.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на МЦК в 2027 году

РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на Московском центральном кольце (МЦК) в 2027 году, остался последний штрих, сообщил журналистам гендиректор | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:23+0300

2026-09-16T12:23+0300

2026-09-16T12:23+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на Московском центральном кольце (МЦК) в 2027 году, остался последний штрих, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. Сейчас на МЦК ходит беспилотный поезд "Ласточка" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. "Ласточки" на МЦК без машиниста в кабине планируется запустить в 2027 году, сообщал вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Мы уже практически вышли на итоговое решение… сертификация, в 2027 году запустим беспилотное пассажирское движение уже высшего уровня УА 4… Это полностью беспилотная технология будет в Москве на МЦК. Она уже сейчас есть третьего уровня. Вот нам осталось буквально последний штрих, и он (поезд – ред.) будет запущен", - сказал глава РЖД в кулуарах Международного фестиваля молодежи. Четвертый уровень автоматизации (УА 4) – это высший этап развития беспилотных технологий на поезде. Российские специалисты из НИИАС ("дочки" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинистом-оператором. Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

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