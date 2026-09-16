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РЖД активно внедряют ИИ в работу
РЖД активно внедряют ИИ в работу - 16.09.2026, ПРАЙМ
РЖД активно внедряют ИИ в работу
РЖД активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности и используют голосовых роботов для собеседований при приеме на работу, сказал гендиректор | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:32+0300
2026-09-16T12:32+0300
2026-09-16T12:32+0300
технологии
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екатеринбург
олег белозеров
ржд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности и используют голосовых роботов для собеседований при приеме на работу, сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи.
"Конечно, все больше внедряем в работу искусственный интеллект. У нас свыше 60 проектов в этом направлении", - рассказал Белозеров.
Цифровые помощники контролируют инфраструктуру и пассажиропотоки, помогают решать рабочие задачи, пояснил топ-менеджер.
"Поэтому не удивляйтесь, если при устройстве на работу в нашу компанию первое собеседование проведет голосовой робот. Он, конечно, помогает, но финальное решение всегда остается за человеком", - отметил Белозеров.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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технологии, бизнес, екатеринбург, олег белозеров, ржд
Технологии, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
РЖД активно внедряют ИИ в работу
Белозеров: РЖД используют голосовых роботов для собеседований при приеме на работу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. РЖД активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности и используют голосовых роботов для собеседований при приеме на работу, сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Глава РЖД выступал на лекции просветительского марафона "Знание.Первые" на полях Международного фестиваля молодежи.
"Конечно, все больше внедряем в работу искусственный интеллект. У нас свыше 60 проектов в этом направлении", - рассказал Белозеров.
Цифровые помощники контролируют инфраструктуру и пассажиропотоки, помогают решать рабочие задачи, пояснил топ-менеджер.
"Поэтому не удивляйтесь, если при устройстве на работу в нашу компанию первое собеседование проведет голосовой робот. Он, конечно, помогает, но финальное решение всегда остается за человеком", - отметил Белозеров.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.