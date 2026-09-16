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Спрос на "Байкал" к 2035 году превысит 100 самолетов, заявили в Росавиации

Спрос на "Байкал" к 2035 году превысит 100 самолетов, заявили в Росавиации - 16.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на "Байкал" к 2035 году превысит 100 самолетов, заявили в Росавиации

Спрос российских перевозчиков на самолет "Байкал" к 2035 году составит более 100 машин, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T20:59+0300

2026-09-16T20:59+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Спрос российских перевозчиков на самолет "Байкал" к 2035 году составит более 100 машин, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Российские авиакомпании и пассажиры ждут этот самолет, запрос наших перевозчиков до 2035 года - более 100 таких машин. Надеемся, что УЗГА в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект, но при этом обеспечить характеристики, необходимые для его эффективной эксплуатации", - отметил Ядров, чьи слова приводит Росавиация. Глава ведомства в ходе рабочего визита в Екатеринбург провел заседание штаба по сертификации авиатехники, на котором был рассмотрен статус работ по сертификации самолета "Байкал", двигателя ВК-800 и винта АВ-901, а также вопросы макетной комиссии по сертификации самолета "Освей". "Во время обхода УЗГА руководитель Росавиации осмотрел цеха предприятия и ознакомился с экспериментальным образцом воздушного судна "Байкал", - добавили в Росавиации. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Сертификация ожидается в третьем квартале 2027 года. Первый полет самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошел на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в декабре 2025 года.

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