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СМИ: США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров
СМИ: США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров - 16.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров
США и Китай в преддверии встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров, в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T05:43+0300
2026-09-16T05:43+0300
2026-09-16T05:43+0300
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скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. США и Китай в преддверии встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров, в том числе на американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
"Перспективы продления торгового перемирия между США и Китаем становятся все более определенными, стороны обсуждают снижение пошлин на товары, включая американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию", – передает агентство.
Предполагается, что данные меры будут реализованы в соответствии с ранее разработанным планом взаимного снижения пошлин на сумму около 30 миллиардов долларов.
Как следует из материала, министр финансов США Скотт Бессент в выходные встретится с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
В конце июля Бессент сообщал, что вместе с торгпредом США Джеймисоном Гриром обсудил с Хэ Лифэном экономические отношения между двумя странами. По словам американского министра, Вашингтон ждет от Пекина полного выполнения обязательств по редкоземельным элементам и сельхозпродукции. Кроме того, в тот раз стороны обсудили использование торгово-инвестиционных советов для выстраивания более сбалансированных экономических отношений.
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мировая экономика, нефть, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, госсовет
Мировая экономика, Нефть, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, Госсовет
СМИ: США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров
Блумберг: США и Китай обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров
ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. США и Китай в преддверии встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров, в том числе на американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае.
"Перспективы продления торгового перемирия между США и Китаем становятся все более определенными, стороны обсуждают снижение пошлин на товары, включая американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию", – передает агентство.
Предполагается, что данные меры будут реализованы в соответствии с ранее разработанным планом взаимного снижения пошлин на сумму около 30 миллиардов долларов.
Как следует из материала, министр финансов США Скотт Бессент в выходные встретится с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
В конце июля Бессент сообщал, что вместе с торгпредом США Джеймисоном Гриром обсудил с Хэ Лифэном экономические отношения между двумя странами. По словам американского министра, Вашингтон ждет от Пекина полного выполнения обязательств по редкоземельным элементам и сельхозпродукции. Кроме того, в тот раз стороны обсудили использование торгово-инвестиционных советов для выстраивания более сбалансированных экономических отношений.