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США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela - 16.09.2026, ПРАЙМ
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США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela
США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela - 16.09.2026, ПРАЙМ
США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela
Власти США с 5 ноября разрешили операции с облигациями венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) от 2020 года с купоном... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:18+0300
2026-09-16T18:18+0300
нефть
мировая экономика
сша
венесуэла
вашингтон
pdvsa
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Власти США с 5 ноября разрешили операции с облигациями венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) от 2020 года с купоном 8,5%, говорится в опубликованной в среду генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. "За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 5 ноября 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями Petroleos de Venezuela, S.A. 2020 года с купоном 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки с ними", - говорится в тексте лицензии. Там указывается, что данная лицензия заменяет аналогичный документ, выданный 3 августа. США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы. При этом, как заявил РИА Новости депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Карлос Вальдес, соглашение сроком на 25 лет подписано на неравноправных условиях в условиях санкционного давления Вашингтона и приносит стране куда меньше нефтяных доходов, чем раньше.
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нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, вашингтон, pdvsa, минфин сша
Нефть, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, PDVSA, Минфин США
18:18 16.09.2026
 
США разрешили операции с облигациями Petroleos de Venezuela

Минфин США разрешил операции с облигациями PDVSA от 2020 года с купоном 8,5%

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Власти США с 5 ноября разрешили операции с облигациями венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) от 2020 года с купоном 8,5%, говорится в опубликованной в среду генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, начиная с 5 ноября 2026 года разрешаются все операции, связанные с облигациями Petroleos de Venezuela, S.A. 2020 года с купоном 8,5%, включая предоставление финансирования и иные сделки с ними", - говорится в тексте лицензии.
Там указывается, что данная лицензия заменяет аналогичный документ, выданный 3 августа.
США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов.
Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.
При этом, как заявил РИА Новости депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Карлос Вальдес, соглашение сроком на 25 лет подписано на неравноправных условиях в условиях санкционного давления Вашингтона и приносит стране куда меньше нефтяных доходов, чем раньше.
 
НефтьМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОНPDVSAМинфин США
 
 
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