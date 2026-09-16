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США анонсировали крупные инвестиции в энергетику Венесуэлы - 16.09.2026, ПРАЙМ
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США анонсировали крупные инвестиции в энергетику Венесуэлы
США анонсировали крупные инвестиции в энергетику Венесуэлы - 16.09.2026, ПРАЙМ
США анонсировали крупные инвестиции в энергетику Венесуэлы
Одна из крупнейших американских нефтяных компаний объявит в среду о масштабных инвестициях в энергетический сектор Венесуэлы, заявил министр энергетики США Крис | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:52+0300
2026-09-16T18:57+0300
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
fox news
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Одна из крупнейших американских нефтяных компаний объявит в среду о масштабных инвестициях в энергетический сектор Венесуэлы, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Вы услышите, что крупный американский производитель нефти и газа, сыгравший большую роль в начале сланцевой революции, объявит о ключевых инвестициях в Венесуэлу", - сказал Райт телеканалу Fox News. Он отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, о какой именно компании идет речь. Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.
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нефть, венесуэла, сша, вашингтон, fox news
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Fox News
18:52 16.09.2026 (обновлено: 18:57 16.09.2026)
 
США анонсировали крупные инвестиции в энергетику Венесуэлы

Райт: крупная нефтяная компания США объявит о больших инвестициях в энергетику Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Одна из крупнейших американских нефтяных компаний объявит в среду о масштабных инвестициях в энергетический сектор Венесуэлы, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Вы услышите, что крупный американский производитель нефти и газа, сыгравший большую роль в начале сланцевой революции, объявит о ключевых инвестициях в Венесуэлу", - сказал Райт телеканалу Fox News.
Он отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, о какой именно компании идет речь.
Каракас и Вашингтон 28 августа объявили об энергетическом соглашении, предусматривающем разработку 17 стратегических месторождений с совокупным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти и инвестиции более чем на 100 миллиардов долларов. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что соглашение позволит существенно увеличить добычу с привлечением частных операторов при сохранении государственной собственности на нефтяные ресурсы.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНFox News
 
 
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