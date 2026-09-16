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СМИ: военные США помогли транспортировать нефть через Ормузский пролив

СМИ: военные США помогли транспортировать нефть через Ормузский пролив - 16.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: военные США помогли транспортировать нефть через Ормузский пролив

Американские военные с начала мая оказали содействие коммерческим судам в транспортировке более 900 миллионов баррелей сырой нефти через Ормузский пролив,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T23:47+0300

2026-09-16T23:47+0300

2026-09-16T23:47+0300

нефть

ормузский пролив

сша

иран

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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Американские военные с начала мая оказали содействие коммерческим судам в транспортировке более 900 миллионов баррелей сырой нефти через Ормузский пролив, сообщил телеканалу Al Jazeera официальный представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс. "Представитель Центрального командования США Тим Хокинс вновь повторил утверждения Вашингтона о том, что Иран "не контролирует" Ормузский пролив, отметив, что американские военные с начала мая помогли коммерческим судам транспортировать через этот водный путь более 900 миллионов баррелей сырой нефти", - пишет телеканал. Ранее в среду министр энергетики США Крис Райт заявил, что транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

сша

иран

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нефть, ормузский пролив, сша, иран