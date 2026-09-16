Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/sud-873362881.html
Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова
Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова - 16.09.2026, ПРАЙМ
Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:55+0300
2026-09-16T18:59+0300
бизнес
россия
киргизия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873362881.jpg?1789574341
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выявившей установление иностранного контроля над тремя хабаровскими рыбопромысловыми компаниями бизнесмена Андрея Айдарова. Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд в среду отклонил жалобы Айдарова и компаний "Сонико-Чумикан" и "Национальное предприятие "УД-Учур" на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. По словам юриста ФАС в суде, в 2023 году Айдарову указом президента Киргизии было присвоено гражданство этого государства. Айдаров, лично участвовавший в разбирательстве, заявил, что указ официально не опубликован и иностранного гражданства у него никогда не было. По его словам, документы на получение гражданства подал его отец в Киргизии, но, когда сам Айдаров об этом узнал, он сразу же обратился в консульства с заявлением об отказе от гражданства. Выводы ФАС послужили основанием для иска Генеральной прокуратуры России к промысловым компаниям "Сонико-Чумикан", НП "УД-Учур" и "Сущевский", а также к их контролирующим лицам - Айдарову, Аркадию Мкртычеву, Марине Кустовой, Алексею Филеву и Денису Кокорину. Суды двух инстанций по этому иску взыскали с ответчиков-физлиц около 6,8 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и в счет возмещения ущерба обратили в доход государства принадлежащие им компании. Как пояснил представитель Генпрокуратуры в суде, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным.
киргизия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, киргизия, москва
Бизнес, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, МОСКВА
18:55 16.09.2026 (обновлено: 18:59 16.09.2026)
 
Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова

Апелляция подтвердила выводы ФАС об иностранном контроле над промысловой группой Айдарова

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выявившей установление иностранного контроля над тремя хабаровскими рыбопромысловыми компаниями бизнесмена Андрея Айдарова.
Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд в среду отклонил жалобы Айдарова и компаний "Сонико-Чумикан" и "Национальное предприятие "УД-Учур" на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу.
По словам юриста ФАС в суде, в 2023 году Айдарову указом президента Киргизии было присвоено гражданство этого государства. Айдаров, лично участвовавший в разбирательстве, заявил, что указ официально не опубликован и иностранного гражданства у него никогда не было.
По его словам, документы на получение гражданства подал его отец в Киргизии, но, когда сам Айдаров об этом узнал, он сразу же обратился в консульства с заявлением об отказе от гражданства.
Выводы ФАС послужили основанием для иска Генеральной прокуратуры России к промысловым компаниям "Сонико-Чумикан", НП "УД-Учур" и "Сущевский", а также к их контролирующим лицам - Айдарову, Аркадию Мкртычеву, Марине Кустовой, Алексею Филеву и Денису Кокорину.
Суды двух инстанций по этому иску взыскали с ответчиков-физлиц около 6,8 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и в счет возмещения ущерба обратили в доход государства принадлежащие им компании.
Как пояснил представитель Генпрокуратуры в суде, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным.
 
БизнесРОССИЯКИРГИЗИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала