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Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова

Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова - 16.09.2026, ПРАЙМ

Суд признал законными заключения ФАС по рыбопромысловым компаниям Айдарова

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:55+0300

2026-09-16T18:55+0300

2026-09-16T18:59+0300

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законными три заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выявившей установление иностранного контроля над тремя хабаровскими рыбопромысловыми компаниями бизнесмена Андрея Айдарова. Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд в среду отклонил жалобы Айдарова и компаний "Сонико-Чумикан" и "Национальное предприятие "УД-Учур" на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу. По словам юриста ФАС в суде, в 2023 году Айдарову указом президента Киргизии было присвоено гражданство этого государства. Айдаров, лично участвовавший в разбирательстве, заявил, что указ официально не опубликован и иностранного гражданства у него никогда не было. По его словам, документы на получение гражданства подал его отец в Киргизии, но, когда сам Айдаров об этом узнал, он сразу же обратился в консульства с заявлением об отказе от гражданства. Выводы ФАС послужили основанием для иска Генеральной прокуратуры России к промысловым компаниям "Сонико-Чумикан", НП "УД-Учур" и "Сущевский", а также к их контролирующим лицам - Айдарову, Аркадию Мкртычеву, Марине Кустовой, Алексею Филеву и Денису Кокорину. Суды двух инстанций по этому иску взыскали с ответчиков-физлиц около 6,8 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и в счет возмещения ущерба обратили в доход государства принадлежащие им компании. Как пояснил представитель Генпрокуратуры в суде, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным.

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