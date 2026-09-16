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"Запас прочности исчерпан": нефтяники США предупреждают о кризисе - 16.09.2026, ПРАЙМ
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"Запас прочности исчерпан": нефтяники США предупреждают о кризисе
"Запас прочности исчерпан": нефтяники США предупреждают о кризисе - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Запас прочности исчерпан": нефтяники США предупреждают о кризисе
Руководители американских нефтяных компаний месяцами предупреждали, что длительное перекрытие Ормузского пролива спровоцирует глобальный топливный кризис... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:40+0300
2026-09-16T11:40+0300
нефть
сша
иран
ормузский пролив
chevron
нпз
the wall street journal
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители американских нефтяных компаний месяцами предупреждали, что длительное перекрытие Ормузского пролива спровоцирует глобальный топливный кризис. Теперь, по их словам, этот момент наступил, пишет The Wall Street Journal.Администрация Трампа называет перебои "временными", но глава Chevron Майк Вирт и другие руководители отрасли говорят, что мировые запасы истощаются, а улучшений нет. Коммерческие запасы нефтепродуктов сокращаются более полугода, стратегические резервы почти исчерпаны. После атак на прошлой неделе Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод в обход Ормуза, лишив рынок как минимум 2,5 млн баррелей в сутки."Все эти механизмы помогали смягчать риски, — заявил Вирт на конференции в Остине. — В значительной степени они уже исчерпали себя, и сейчас в системе нет и близко того запаса прочности, который был в начале".В США дизель подорожал до рекордных $6,23 за галлон, бензин — до $4,32. Консультанты предупреждают: если война в Иране не завершится, ситуация выйдет из-под контроля.Белый дом обещал снижение цен и рост поставок. Министр внутренних дел Дуг Бергам заявил, что "цены при Байдене были такими же высокими", и призвал называть перебои временными. Администрация рассчитывает нарастить добычу в Венесуэле и производство топлива в США. В начале сентября чиновники встретились с руководителями НПЗ.Вирт сообщил, что не разговаривал с Трампом с 3 августа — тогда президент написал в Truth Social, что гендиректор Chevron не отдал должное его администрации, и призвал "СНИЗИТЬ цены на нефть, ПРЯМО СЕЙЧАС!".Китай усиливает дефицит: несколько месяцев он покрывал почти половину потребления своими запасами, но возобновил масштабные закупки. Американская нефть за три недели подорожала на 19% и торгуется около $101. Иран атакует танкеры в Ормузе, хуситы повредили трубопровод "Восток-Запад".Трамп исключил отправку сухопутных войск, но считает, что война продлится до промежуточных выборов. Инвесторы думают, что дольше. "Это был сигнал, что все затянется", — считает Дэн Пикеринг из Pickering Energy Partners.Дизель остается самым уязвимым рынком: запасы низки, НПЗ останавливаются. "У проблемы дизеля нет простого решения", — сказал Пикеринг. Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по России, так как они угрожают поставкам дизеля.Белый дом не рассматривает запрет на экспорт нефтепродуктов. "Мы сделаем все, что поможет снизить цены внутри страны, но будем действовать умно", — сказал Бергам.
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нефть, сша, иран, ормузский пролив, chevron, нпз, the wall street journal
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Chevron, НПЗ, The Wall Street Journal
11:40 16.09.2026
 
"Запас прочности исчерпан": нефтяники США предупреждают о кризисе

The Wall Street Journal: запасы топлива истощаются, а США называет перебои временными

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Руководители американских нефтяных компаний месяцами предупреждали, что длительное перекрытие Ормузского пролива спровоцирует глобальный топливный кризис. Теперь, по их словам, этот момент наступил, пишет The Wall Street Journal.
Администрация Трампа называет перебои "временными", но глава Chevron Майк Вирт и другие руководители отрасли говорят, что мировые запасы истощаются, а улучшений нет. Коммерческие запасы нефтепродуктов сокращаются более полугода, стратегические резервы почти исчерпаны. После атак на прошлой неделе Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод в обход Ормуза, лишив рынок как минимум 2,5 млн баррелей в сутки.
"Все эти механизмы помогали смягчать риски, — заявил Вирт на конференции в Остине. — В значительной степени они уже исчерпали себя, и сейчас в системе нет и близко того запаса прочности, который был в начале".
В США дизель подорожал до рекордных $6,23 за галлон, бензин — до $4,32. Консультанты предупреждают: если война в Иране не завершится, ситуация выйдет из-под контроля.
Белый дом обещал снижение цен и рост поставок. Министр внутренних дел Дуг Бергам заявил, что "цены при Байдене были такими же высокими", и призвал называть перебои временными. Администрация рассчитывает нарастить добычу в Венесуэле и производство топлива в США. В начале сентября чиновники встретились с руководителями НПЗ.
Вирт сообщил, что не разговаривал с Трампом с 3 августа — тогда президент написал в Truth Social, что гендиректор Chevron не отдал должное его администрации, и призвал "СНИЗИТЬ цены на нефть, ПРЯМО СЕЙЧАС!".
Китай усиливает дефицит: несколько месяцев он покрывал почти половину потребления своими запасами, но возобновил масштабные закупки. Американская нефть за три недели подорожала на 19% и торгуется около $101. Иран атакует танкеры в Ормузе, хуситы повредили трубопровод "Восток-Запад".
Трамп исключил отправку сухопутных войск, но считает, что война продлится до промежуточных выборов. Инвесторы думают, что дольше. "Это был сигнал, что все затянется", — считает Дэн Пикеринг из Pickering Energy Partners.
Дизель остается самым уязвимым рынком: запасы низки, НПЗ останавливаются. "У проблемы дизеля нет простого решения", — сказал Пикеринг. Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по России, так как они угрожают поставкам дизеля.
Белый дом не рассматривает запрет на экспорт нефтепродуктов. "Мы сделаем все, что поможет снизить цены внутри страны, но будем действовать умно", — сказал Бергам.
 
НефтьСШАИРАНОрмузский проливChevronНПЗThe Wall Street Journal
 
 
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