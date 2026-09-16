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Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня
Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня - 16.09.2026, ПРАЙМ
Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня
Транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей, заявил в среду министр энергетики США... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:30+0300
2026-09-16T17:45+0300
нефть
ормузский пролив
сша
персидский залив
fox news
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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт. "Я могу вам сказать, что мы прямо сейчас увеличили поток (поставок – ред.) из Персидского залива до рекордного уровня. Вчера было доставлено около 18 миллионов баррелей", - сказал Райт телеканалу Fox News. Он отметил, что это соответствует объему поставок, который был до начала конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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нефть, ормузский пролив, сша, персидский залив, fox news
Нефть, Ормузский пролив, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Fox News
17:30 16.09.2026 (обновлено: 17:45 16.09.2026)
 
Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня

Глава Минэнерго Райт: транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне

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ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.
"Я могу вам сказать, что мы прямо сейчас увеличили поток (поставок – ред.) из Персидского залива до рекордного уровня. Вчера было доставлено около 18 миллионов баррелей", - сказал Райт телеканалу Fox News.
Он отметил, что это соответствует объему поставок, который был до начала конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьОрмузский проливСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВFox News
 
 
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