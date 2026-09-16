https://1prime.ru/20260916/tranzit-873359282.html

Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня

Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня - 16.09.2026, ПРАЙМ

Транзит нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня

Транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей, заявил в среду министр энергетики США... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:30+0300

2026-09-16T17:30+0300

2026-09-16T17:45+0300

нефть

ормузский пролив

сша

персидский залив

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873359282.jpg?1789569931

ВАШИНГТОН, 16 сен – ПРАЙМ. Транзит нефти через Ормузский пролив находится на рекордном уровне и за минувшие сутки составил 18 миллионов баррелей, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт. "Я могу вам сказать, что мы прямо сейчас увеличили поток (поставок – ред.) из Персидского залива до рекордного уровня. Вчера было доставлено около 18 миллионов баррелей", - сказал Райт телеканалу Fox News. Он отметил, что это соответствует объему поставок, который был до начала конфликта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

сша

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, сша, персидский залив, fox news