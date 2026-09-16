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ЦБ Узбекистана сохранил ставку на уровне 14 процентов - 16.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Узбекистана сохранил ставку на уровне 14 процентов
ЦБ Узбекистана сохранил ставку на уровне 14 процентов - 16.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Узбекистана сохранил ставку на уровне 14 процентов
ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, поскольку высокие мировые цены на сырье, продовольствие и доставку переносится через импорт на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:01+0300
2026-09-16T11:01+0300
банки
финансы
узбекистан
центральные банки
центральный банк
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ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, поскольку высокие мировые цены на сырье, продовольствие и доставку переносится через импорт на внутреннюю инфляцию, сообщает регулятор. ЦБ Узбекистана 20 марта прошлого года повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. По итогам прошлого года инфляция в стране составила 7,3% после 9,8% годом ранее. После этого индикатор не менялся. Прогноз ЦБ на текущий год - 6,5%. "Центральный банк оставил основную ставку на уровне 14% без изменений… Высокий уровень цен на мировых рынках сырьевых товаров, продовольствия и энергоносителей поддерживает давление на внутреннюю инфляцию за счет импортных цен, а также затрат на транспортировку и логистику в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ. С начала года и по состоянию на 1 сентября базовая инфляция (без учета сезонного фактора) замедлилась до 5,5% в годовом выражении, общая инфляция сформировалась на уровне 6,2%, отмечает регулятор. "В то же время увеличение доли товаров и услуг, цены на которые растут более чем на 5% в год, указывает на то, что ценовое давление, имеющее устойчивый характер, все еще сохраняется в экономике", - уточнили в ЦБ.
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банки, финансы, узбекистан, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, УЗБЕКИСТАН, центральные банки, Центральный банк
11:01 16.09.2026
 
ЦБ Узбекистана сохранил ставку на уровне 14 процентов

ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14 процентов

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ТАШКЕНТ, 16 сен – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14%, поскольку высокие мировые цены на сырье, продовольствие и доставку переносится через импорт на внутреннюю инфляцию, сообщает регулятор.
ЦБ Узбекистана 20 марта прошлого года повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции. По итогам прошлого года инфляция в стране составила 7,3% после 9,8% годом ранее. После этого индикатор не менялся. Прогноз ЦБ на текущий год - 6,5%.
"Центральный банк оставил основную ставку на уровне 14% без изменений… Высокий уровень цен на мировых рынках сырьевых товаров, продовольствия и энергоносителей поддерживает давление на внутреннюю инфляцию за счет импортных цен, а также затрат на транспортировку и логистику в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ.
С начала года и по состоянию на 1 сентября базовая инфляция (без учета сезонного фактора) замедлилась до 5,5% в годовом выражении, общая инфляция сформировалась на уровне 6,2%, отмечает регулятор. "В то же время увеличение доли товаров и услуг, цены на которые растут более чем на 5% в год, указывает на то, что ценовое давление, имеющее устойчивый характер, все еще сохраняется в экономике", - уточнили в ЦБ.
 
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